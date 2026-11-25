Vor dem neuem Gesprächstermin zum Kollektivvertrag am 30. November erhöht die Gewerkschaft GPA den Druck. Sie will Warnstreiks organisieren.

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Wien. Wien (APA) - Nach drei ergebnislosen Kollektivvertrags-Verhandlungsrunden für die rund 420.000 Handelsangestellten hat sich die Gewerkschaft GPA die Streikfreigabe beim Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) geholt. Sollte es auch bei der vierten KV-Runde am 30. November zu keiner Einigung kommen, werde es erste Warnstreiks geben, kündigte die GPA am Mittwoch gegenüber oe24 an.

Das Angebot der Arbeitgeber beträgt derzeit 2,1 Prozent mehr Gehalt und eine Einmalzahlung von 350 Euro. "Legt man das auf einen Prozentwert um, dann entspricht das beim Mindestgehalt einer Erhöhung um 3,3 Prozent", sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik vergangene Woche nach der dritten KV-Verhandlungsrunde.

Obmann Rainer Trefelik (WKÖ Handel) und gegenüber Verhandlungsleiterin Linda Keizer (GPA) und Martin Müllauer (GPA) am Dienstag, 17. November bei der Herbstlohnrunde. KV-Verhandlungen im Handel (3. Runde) in der WKÖ in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER

Gewerkschaft: "Pauschale Blockadehaltung" der Arbeitgeber

Die GPA fordert eine Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent und Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, insbesondere Zuschläge für Mehrarbeit und kurzfristiges Einspringen. "Jetzt liegt es an den Arbeitgebern, ihre pauschale Blockadehaltung aufzugeben und mit einem deutlich verbesserten Angebot eine weitere Eskalation im Weihnachtsgeschäft abzuwenden", so die Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA, Linda Keizer, am Mittwoch.

Die Arbeiterkammer Steiermark wies aufgrund des nahenden Weihnachtsgeschäfts auf Bestimmungen für Handelsangestellte hin, die das Arbeitsrecht, den Kollektivvertrag und die Betriebsvereinbarung betreffen. In allen Branchen gebe es absolute Arbeitszeit-Höchstgrenzen, die "keinesfalls überschritten werden dürfen", erinnerten die Arbeitnehmervertreter in einer Aussendung. Sei das Maximum bereits geleistet, dürfe nicht noch mehr Arbeit angeordnet werden. "Wie hoch diese Grenzen sind, hängt vom Gesetz, vom Kollektivvertrag oder von der Betriebsvereinbarung ab", hieß es von der Arbeiterkammer. Es gebe außerdem Zuschläge während erweiterter Öffnungszeiten.

Wenn am Feiertag gearbeitet werde, etwa am 8. Dezember, gebe es neben der zusätzlichen Bezahlung auch Ersatzfreizeit, so die AK. Einen wichtigen Hinweis machten die Arbeitnehmervertreter noch: Die allgemeine Regel, dass jeder zweite Samstag frei sein sollte, gelte im Handel in der Adventzeit nicht.

Rainer Trefelik, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite, verteidigte mit Verweis auf herausfordernde Rahmenbedingungen, dass man beim Angebot von einer Erhöhung der kollektivvertraglichen Gehälter im Jahr 2027 um 2,1 Prozent plus einer einmaligen Teuerungsprämie in Höhe von 350 Euro blieb. "Legt man das auf einen Prozentwert um, dann entspricht das beim Mindestgehalt einer Erhöhung um 3,3 Prozent", erklärte Trefelik zum Standpunkt der in der Wirtschaftskammer (WKÖ) organisierten Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen. Die den Verhandlungen als Teuerungswert zugrundeliegende, sogenannte rollierende Inflation liegt bei 3,3 Prozent.

"Mehr Geld muss her" versus "Nullwachstum"

Keizer betonte, dass die Umsätze im Handel 2025 inflationsbereinigt gestiegen seien, ebenso die Wertschöpfung. Die von der GPA geforderte Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent würde lediglich 43 Cent an Mehrkosten bei 100 Euro Betriebsleistung entsprechen.

Trefelik, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite verwies auch schon im Vorfeld auf die schwache Konjunktur mit einem de facto "Nullwachstum". "Es geht nicht um ein Nicht-Wollen, sondern um ein Nicht-Können", so Trefelik vor Verhandlungsbeginn.

Mindestlohn bei 2.251 Euro brutto

Der Mindestlohn im Verkauf beträgt aktuell bei Vollzeit 2.251 Euro brutto. Das durchschnittliche Vollzeitgehalt im Handel liegt bei 2.586 Euro brutto, was 1.949 Euro netto entspricht - bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden. Bei einem 25-Stunden-Job sinkt das Netto-Einstiegsgehalt im Handel auf 1.237 Euro. Im Handel ist die Teilzeitquote besonders hoch, mehr als jede und jeder Zweite hat keinen Fulltime-Job. Zwei von drei Beschäftigten sind Frauen, im Einzelhandel fast drei Viertel. Es geht um eine Branche, die im Vorjahr fast 300 Mrd. Euro Umsatz gemacht hat.