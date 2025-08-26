Diese Cup-Kracher versprechen ein Feuerwerk

Der ÖFB-Cup geht in die zweite Runde. Ab 18.30 Uhr kämpfen Austria Lustenau, Kapfenberg und Co. um den Aufstieg. Später steigt das große Derby zwischen Ried und Gurten im legendären Klaus-Roitinger-Stadion.

Die zweite Runde im ÖFB-Cup hat es in sich: Den Auftakt machen Austria Lustenau gegen Kapfenberg (im Sport24-Liveticker ab 18.30 Uhr) sowie Marchfeld gegen Bregenz und Hertha Wels gegen St. Pölten. ORF Sport+ und ÖFB TV übertragen live.

Ried kehrt nach Gurten zurück

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Innviertel-Derby zwischen Union Gurten und der SV Ried (im Sport24-Liveticker ab 19.30 Uhr). Gespielt wird im Klaus-Roitinger-Stadion, wo Ried bis 2003 selbst zuhause war. Für Gurten ist es das „Spiel des Jahrzehnts“, für Ried ein brisantes Pflichtspiel-Comeback. „Das wird ein brutales Spiel“, warnte SVR-Trainer Maximilian Senft. „Wir müssen von der ersten Minute an dominant auftreten.“

Dienstag: Startschuss ab 18.30 Uhr

18.30 Uhr: Austria Lustenau – Kapfenberger SV

19.00 Uhr: Marchfeld Donauauen – SW Bregenz, Hertha Wels – St. Pölten

19.30 Uhr: Union Gurten – SV Ried (Klaus-Roitinger-Stadion, ORF Sport+ Konferenz / ORF On in voller Länge)

19.30 Uhr: ASK Voitsberg – Admira Wacker, SKU Amstetten – First Vienna FC

Mittwoch: Sechs Bundesligisten gefordert

18.00 Uhr: FC Dornbirn – Red Bull Salzburg, ASKÖ Oedt – WSG Tirol

19.00 Uhr: FAC – SV Stripfing

20.30 Uhr: Velden – TSV Hartberg, SV Donau – SCR Altach, SV Horn – LASK, SC Schwaz – Blau-Weiß Linz

Auslosung erst nach Runde zwei

Die Auslosung des Achtelfinales erfolgt erst, nachdem die zweite Runde komplett abgeschlossen ist. Für die drei übrigen Partien SV Oberwart - SK Rapid, SC Röthis - SK Sturm, SVG Reichenau-Innsbruck - WAC gibt es aber noch keine Termine. Möglich wären 17./18. September.