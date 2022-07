× Mehrere Tonnen Kupferkabel in Wien gestohlen

Im Fahrzeug des Beschuldigten stellten die Beamten unter einer Decke versteckt, rund 240 kg Kupferkabel sicher.

Wien. Durch umfassende und intensive Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord – Gruppe Messerer, gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando Donaustadt gelungen, einen 55-jährigen Mann aus Österreich festzunehmen. Er steht im dringenden Verdacht, von zumindest Dezember 2021 bis Juli 2022 in Baustellen in Wien eingebrochen und mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen zu haben, wie die Polizei berichtet. Diese soll er dann an zwei Altmetall-Firmen in Wien und Niederösterreich verkauft haben. Dabei soll er einen Schaden von mindestens € 150.000,- verursacht haben.

© LPD Wien ×

Die Festnahme erfolgte am 13.07.2022, gegen 08:45 Uhr, auf offener Straße im Bezirk Floridsdorf. Im Fahrzeug des Beschuldigten stellten die Beamten unter einer Decke versteckt, rund 240 kg Kupferkabel sicher.

Der 55-jährige Tatverdächtige verweigerte zu den Tatvorwürfen jegliche Aussage. Er wurde in eine Justizanstalt in Niederösterreich gebracht.