4 Stunden Wartezeit
250-Meter-Schlange beim Dior-Pop-up
Ausnahmezustand in Wien! Am Hohen Markt im in der Inneren Stadt sorgt ein Pop-up der Luxusmarke Dior für einen unfassbaren Ansturm. Anlass für die aufwendig inszenierte Werbeaktion ist die Markteinführung der neuen Produktreihe "Dior Addict". Vor allem die Chance auf kostenlose Geschenke lockt unzählige Menschen an.
4 Stunden Wartezeit!
Schon am Dienstag bildete sich vor dem rosa gestalteten Pavillon mit der riesigen Masche eine gewaltige Menschenmenge. Um 15 Uhr am Nachmittag erstreckte sich die Warteschlange bereits über sagenhafte 250 Meter. Eine junge Frau ganz vorne in der Reihe berichtete auf Nachfrage, dass sie schon seit vier Stunden geduldig ausharre.
Auch in den sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram verbreitete sich das Event im Eilmarsch. Dutzende Videos zeigten die langen Schlangen und füllten innerhalb kürzester Zeit die Feeds der Beauty-Fans.
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Mystery-Kugeln aus dem Automaten
Wer die stundenlange Wartezeit hinter sich gebracht hat, darf sein Glück an einem bonbonrosafarbenen Kapselautomaten versuchen. Darin warten kleine Plastikkugeln gefüllt mit exklusiven Überraschungen. Neben Miniaturen von Lippenstiften und Parfums gibt es auch Schlüsselanhänger sowie kleine Pflegeproben zu ergattern. Zusätzlich bietet die Kulisse zahlreiche Fotospots sowie die Möglichkeit, neue Düfte und Kosmetika direkt vor Ort auszuprobieren.
Nur noch kurze Zeit
Wer sich ebenfalls eine der begehrten Überraschungen sichern möchte, muss sich jedenfalls beeilen. Das temporäre Dior-Beauty-Pop-up am Hohen Markt hat am heutigen Dienstag noch bis 19 Uhr geöffnet. Eine allerletzte Chance auf die kleinen Luxus-Geschenke gibt es schließlich noch am Mittwoch von 10 bis 18 Uhr. Danach schließt die rosa Kulisse endgültig ihre Pforten und wer zu spät kommt, geht schlussendlich leer aus.
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