Wohnen im Grünen mit Weinhügel-Blick

Ein Meilenstein im Baufortschritt in der Langenzersdorfer Straße 66.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Premium-Bauträger Glorit feiert die Gleichenfeier seines Wohnbauprojekts in der Langenzersdorfer Straße 66 in Wien-Strebersdorf. Mit dem Erreichen dieses wichtigen Baufortschritts nimmt das exklusive Projekt mit insgesamt 20 hochwertigen Eigentumswohnungen sichtbar Gestalt an.

Moderne Eigentumswohnungen am Bisamberg

Am Fuße des Bisambergs und direkt an der Grenze zu Langenzersdorf entstehen moderne Eigentumswohnungen mit 2 bis 5 Zimmern und Wohnflächen von 67 bis 188 Quadratmetern. Das Projekt verbindet naturnahes Wohnen mit urbaner Lebensqualität und richtet sich an Menschen, die hochwertige Architektur, nachhaltige Bauweise und eine grüne Wohnlage schätzen. Preise starten ab 449.900 Euro.

Nachhaltiges Energiekonzept

Die Wohnungen verfügen über großzügige Freiflächen wie Terrassen, oder Eigengärten. Zum nachhaltigen Energiekonzept zählen unter anderem eine moderne Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, eine Photovoltaikanlage sowie eine energieeffiziente Deckenkühlung inkl. Bauteilaktivierung für die Sommermonate. Auch die Lage überzeugt durch ihre hohe Lebensqualität: Die unmittelbare Nähe zu Weinbergen, zum Naherholungsgebiet Bisamberg und zu Heurigen verbindet sich mit einer ausgezeichneten Infrastruktur und rascher Anbindung an die Wiener Innenstadt mit den Straßenbahnlinien 26 und 27. Mit der Gleichenfeier setzt Glorit einen weiteren wichtigen Schritt in der Umsetzung seines hochwertigen Wohnbauportfolios im Großraum Wien. www.glorit.at