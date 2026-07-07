Kopenhagen bleibt lebenswerteste Stadt der Welt

Kopenhagen ist auf dem Index der lebenswertesten Städte wie im Vorjahr vor Wien auf Platz eins.

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Beim Ranking der britischen Economist-Gruppe in den Kategorien Stabilität, Bildung und Infrastruktur erhielt die dänische Hauptstadt jeweils die Höchstwertung von 100 Punkten. Hinter Wien liegen Melbourne, Genf und Sydney, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Westeuropa bleibt mit einem Durchschnittswert von 91,7 Punkten die weltweit lebenswerteste Region.

Asien verzeichnet Plus

Asien verzeichnete mit einem Plus von 0,3 Punkten auf 73,9 den stärksten Zuwachs. Ausschlaggebend waren laut Economist vor allem Verbesserungen im Gesundheitswesen chinesischer Städte. Alle 19 berücksichtigten Städte in China legten in dieser Kategorie zu.

New York verbesserte sich um drei Plätze auf Rang 66 und verzeichnete mit einem Plus von 1,2 Punkten eine der größten Steigerungen im Index. Der Economist führte dies auf sinkende Kriminalität und ein geringeres Terrorrisiko zurück.

Sicherheitslage im Nahen Osten belastet

Belastet wurde das Ranking dagegen durch die Sicherheitslage im Nahen Osten. Der Iran-Krieg führte demnach zu einem Rückgang der Stabilitätswerte in der Region. Städte im Nahen Osten und Nordafrika verloren im Durchschnitt mehr als drei Plätze. Maskat fiel um 14 Ränge auf Platz 123, Kuwait-Stadt um zwölf Plätze auf Rang 105.

Am Ende des Rankings stehen weiterhin überwiegend von Krieg oder Armut geprägte Städte. Damaskus bleibt Schlusslicht, obwohl sich die Gesundheitsversorgung seit dem Machtwechsel in Syrien Ende 2024 verbessert hat. Teheran rutschte infolge des Krieges auf Rang 164 in die zehn am schlechtesten bewerteten Städte ab, Kiew fiel auf Platz 166 zurück.

© Getty Images

Wien viele Jahre Nummer eins

Wien war auf der Rangliste mehrere Jahre lang auf dem ersten Platz. 2025 wurde die Bundeshauptstadt aber von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen abgelöst. Erstellt wird der jährliche Global Liveability Index von der Forschungs- und Analyseabteilung der Economist Group namens EIU (Economist Intelligence Unit).