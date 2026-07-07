Anti-Aging-Guru: "Mein Magen frisst sich selbst auf"

Tech-Millionär Bryan Johnson leidet an autoimmuner Gastritis.

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Bryan Johnson sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal allerdings nicht mit einem neuen Anti-Aging-Experiment, sondern mit einer eigenen Diagnose. Der US-Millionär, der weltweit für seinen radikalen Kampf gegen das Altern bekannt ist, hat auf der Plattform X bekannt gegeben, an einer Autoimmun-Gastritis zu leiden.

Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, bei der das Immunsystem die Magenschleimhaut angreift. Dadurch kann der Körper wichtige Nährstoffe, insbesondere Vitamin B12 und Eisen, schlechter aufnehmen. Zudem erhöht die Krankheit das Risiko für bestimmte Magenkrebsformen.

Johnson erklärte, bereits seit elf Jahren unter ungewöhnlich niedrigen Eisenwerten gelitten zu haben. Eine eindeutige Ursache sei lange nicht gefunden worden. Rückblickend vermutet er, dass dies ein frühes Anzeichen der Erkrankung gewesen sein könnte. Seine Situation beschrieb er drastisch mit den Worten: "Mein Magen frisst sich selbst auf."

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Nicht heilbar

Da Autoimmun-Gastritis nach heutigem Wissensstand nicht heilbar ist, will sich Johnson nicht mit der Diagnose abfinden. Gemeinsam mit seinem Team möchte er nach neuen Behandlungsmöglichkeiten suchen. "Ich werde versuchen, das Problem zu lösen", kündigte er an. Gleichzeitig kritisierte er seine früheren Ärzte. Der dauerhaft niedrige Ferritinwert – ein wichtiger Marker für die Eisenspeicher des Körpers – sei zwar bekannt gewesen, "aber nie behoben" worden.

Für Johnson ist die Diagnose besonders bitter. Der Unternehmer investiert seit Jahren Millionenbeträge in sein ambitioniertes Longevity-Projekt. Mit einem streng überwachten Lebensstil versucht er, den Alterungsprozess möglichst weit zu verlangsamen. Dazu gehören ein minutiöser Trainings- und Ernährungsplan, zahlreiche medizinische Untersuchungen, tägliche Nahrungsergänzungsmittel sowie verschiedene experimentelle Therapien. Selbst Schlafqualität und nächtliche Körperfunktionen werden regelmäßig analysiert, um Rückschlüsse auf seine Gesundheit zu ziehen.

Internationale Bekanntheit erlangte Johnson auch durch die Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever, in der sein außergewöhnlicher Lebensstil porträtiert wird.

Mit einem geschätzten Vermögen von rund 400 Millionen US-Dollar verfügt Johnson über die finanziellen Mittel, um selbst Forschung zu betreiben. Seine Erkrankung zeigt jedoch auch, dass selbst modernste Gesundheitsüberwachung und enorme Investitionen keinen vollständigen Schutz vor Krankheiten bieten.