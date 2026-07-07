Rochen-Alarm! Muschelzüchter kämpfen um Existenz

Eine ungewöhnlich große Rochen-Gruppe sorgt im Raum Triest für helle Aufregung.

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Eine große Gruppe von Rochen beunruhigt derzeit die Miesmuschelzüchter im Raum von Triest. Die Tiere halten sich im Bereich von Miesmuschelzuchten nahe der WWF-Schutzzone in Triest auf. "Sehr wahrscheinlich benutzen die Rochen die geschützten Wässer bei den Miesmuschelzuchten zur Vermehrung. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich auch von den Muscheln ernähren", sagt Saul Ciriaco, der im WWF-Naturschutzgebiet vor Miramare für das Monitoring wissenschaftlich verantwortlich ist. Wegen des Schadens, der den Muschelzüchtern durch die ungewohnt große Gruppe an Rochen entstehen könnte, sollen sie in dieser Woche durch den Einsatz von Magnetfeldern von den Zuchten weggeleitet werden. Das wird zum ersten Mal versucht.

Meeresforscher hielten großen Gipfel

Währenddessen gehen die Feiern zum 40-jährigen Bestehen der WWF-Zone unterhalb des Schlosses von Miramare ungebrochen weiter. Gerade in der Vorwoche trafen sich Meereswissenschaftler vieler Nationen zu einem großen Gipfel. Zwei Tage lang wurde über die Zukunft der Adria diskutiert. Nicht zuletzt gibt es von der Europäischen Union klare Richtlinien, wie viel Prozent der Meeresflächen bis zum Jahr 2030 als Lebensraum renaturiert werden müssen.

Klimaerwärmung verändert die Adria

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Die Klimaerwärmung und die Umweltverschmutzung verändern das Meer nachhaltig. Fischgattungen, denen es zu warm wird, wandern in andere Gebiete ab. Dadurch verändert sich auch die gesamte biologische Nahrungskette, was sogar der Mensch mittlerweile deutlich sieht. Einige der Fische, die man früher auf den Fischmärkten der Triester Gegend fast ständig kaufen konnte, sind dort mittlerweile zur absoluten Rarität geworden.