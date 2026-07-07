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So lange bleibt Pasta im Kühlschrank genießbar

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Mit der passenden Aufbewahrung bleiben gekochte Nudeln länger genießbar und Lebensmittelverschwendung lässt sich vermeiden. Doch die Pasta hält im Kühlschrank kürzer als viele denken.
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Sie haben Hunger und im Kühlschrank lagern in einer Dose noch Nudeln von vor einigen Tagen? Bevor Sie essen, sollten Sie sich noch einmal genau überlegen, wann die Pasta gekocht wurde. Nudeln sind im Kühlschrank nicht so lange haltbar, wie Sie vielleicht denken. Wer für die kommenden Tage vorkocht oder schlichtweg zu viel zubereitet hat, sollte darauf achten, dass die Nudeln innerhalb von drei bis vier Tagen verzehrt werden. Länger sind sie nicht haltbar, da sie durch den Stärkegehalt anfällig für Bakterien sind.

Sporen überleben die Hitze

Wie Prof. Dirk Bockmühl in der Zeitschrift "Good Health" (Ausgabe 4/2019) erklärt, sind die Sporen der Bakterien sehr resistent gegen Hitze, sodass sie auch beim zweiten Mal Aufwärmen nicht abgetötet werden können. Wenn Sie die Pasta aus dem Kühlschrank nehmen, sollten Sie sie immer auf 70 Grad für mindestens zwei Minuten erhitzen, so der Mikrobiologe der Hochschule Rhein-Waal in der Zeitschrift. Außerdem gilt es darauf zu achten, die Speisen sofort nach dem Abkühlen in den Kühlschrank zu stellen, damit die Bakterienbildung verringert wird.

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Haltbarkeit von weiteren Lebensmitteln

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Genau wie in Nudeln befindet sich auch in Reis und Kartoffeln die bakterienfreundliche Stärke. Deshalb ist gekochter Reis sogar nur zwei Tage und Kartoffeln maximal drei Tage im Kühlschrank haltbar. Milch hingegen sollte man nach vier Tagen getrunken haben, rät der Experte in dem Magazin.

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