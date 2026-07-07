Was DIESER neue WhatsApp-Punkt bedeutet

WhatsApp führt auf dem iPhone eine neue Funktion ein, die auf den ersten Blick zeigt, ob sich eine Nachricht lohnt. Ein grüner Punkt signalisiert ab sofort den Online-Status.

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WhatsApp führt eine neue, simple Funktion für iPhone-Nutzer ein: einen grünen Punkt. Dieser kleine Indikator erscheint neben dem Profilbild eines Kontakts und signalisiert, dass diese Person gerade in der App aktiv ist. Die Funktion, die zuerst für Android-Tester verfügbar war, ersetzt die bisherige "Online"-Anzeige unter dem Kontaktnamen.

Anzeige nur in Kontaktinfo

Der grüne Punkt wird euch allerdings nicht in der Chat-Liste begegnen. Er taucht ausschließlich in der Kontaktinfo-Ansicht auf, die ihr durch Antippen des Namens in einem Chat öffnet. Sobald euer Kontakt die App verlässt, verschwindet der Indikator sofort wieder und spiegelt den Status somit in Echtzeit wider, wie die Plattform WABetaInfo berichtet. Die Einführung des Online-Indikators respektiert eure persönlichen Einstellungen. Wenn ein Kontakt seinen Online-Status und die "Zuletzt online"-Anzeige in den Privatsphäre-Einstellungen verborgen hat, wird auch der grüne Punkt für diesen Kontakt nicht sichtbar sein. Die Funktion wird aktuell schrittweise für Nutzer der Beta-Version 26.26.10.72 für iOS ausgerollt.

Vorbereitung für Kontakte-Hub

Doch hinter dem Punkt steckt mehr als nur eine optische Anpassung. WhatsApp bereitet damit eine größere Neuerung vor – einen sogenannten "Kontakte-Hub". Dies soll eine eigene Ansicht werden, in der ihr auf einen Blick sehen könnt, welche eurer Kontakte gerade online oder kürzlich aktiv waren. Der grüne Punkt ist also ein wichtiger Baustein für diese zukünftige Funktion. Aktuell ist der Indikator nur für eine begrenzte Anzahl von Beta-Testern sichtbar. Wie bei solchen Updates üblich, wird die Verteilung in den kommenden Wochen ausgeweitet. Wann genau das Feature für alle Nutzer in der stabilen Version von WhatsApp erscheint, ist bisher nicht bekannt. Normalerweise dauert es einige Wochen oder Monate, bis eine neue Funktion auf allen Geräten landet.