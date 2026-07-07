Überraschend: Europas größter Badestrand liegt in Deutschland

Wer an traumhaften Strandurlaub denkt, dem kommen meist Destinationen wie Italien, Spanien, Kroatien oder Griechenland in den Sinn. Doch für ein echtes Sandparadies der Superlative müssen Urlauber gar nicht weit fliegen: Der flächenmäßig größte Badestrand Europas befindet sich direkt an der deutschen Nordseeküste auf der Nordfriesischen Insel Amrum.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der berühmte "Kniepsand" ist kein gewöhnlicher Küstenstreifen, sondern eine extrem dynamische Sandbank, die sich im Laufe der Jahrhunderte an die Westküste der Insel Amrum angelagert hat. Mit einer beeindruckenden Länge von rund 15 Kilometern zieht sich diese Naturschönheit vom Norden der Insel einmal komplett an der Küste entlang bis hinunter zur südlichen Inselspitze. An seiner breitesten Stelle misst der Kniepsand gigantische zwei Kilometer.

Insgesamt erstreckt sich das Areal über eine gigantische Fläche von etwa zehn Quadratkilometern. Um sich diese schiere Dimension besser vorstellen zu können, hilft ein sportlicher Vergleich: Der Strand entspricht der Fläche von unfassbaren 1400 Fußballfeldern. Damit gilt die Sandbank unter Reiseexperten und Einheimischen unumstritten, wenn auch inoffiziell, als der flächenmäßig größte Badestrand des gesamten europäischen Kontinents.

© Getty Images

Perfekter Rückzugsort für Sportbegeisterte und Ruhesuchende

Trotz seiner enormen Beliebtheit im Sommer und der perfekten Bedingungen ist der Kniepsand auf Amrum so gut wie nie überlaufen. Wer hier Ruhe sucht, wird sie garantiert finden, denn das riesige Areal bietet Platz im Überfluss. Das hat allerdings auch eine ganz besondere Eigenheit zur Folge: Um überhaupt an das erfrischende Meerwasser zu gelangen, müssen Badegäste nicht selten einen Fußmarsch von mehreren Hundert Metern über den feinen Sand zurücklegen.

Besonders für aktive Urlauber bietet der Strand erstklassige Bedingungen:

Wassersport vom Feinsten: Von Windsurfen über klassisches Segeln bis hin zum modernen Stand-up-Paddling ist auf dem Kniepsand alles möglich.

Von Windsurfen über klassisches Segeln bis hin zum modernen Stand-up-Paddling ist auf dem Kniepsand alles möglich. Sicherer Badespaß: Entlang des Strandes gibt es während der Hauptsaison professionell überwachte Badestellen für die ganze Familie.

Entlang des Strandes gibt es während der Hauptsaison professionell überwachte Badestellen für die ganze Familie. Natur pur erleben: Der Strand ist von einer malerischen Dünenlandschaft umgeben, die zum Entspannen einlädt.

So gelingt die Anreise zum Naturparadies

Ein wesentlicher Grund für die unberührte Atmosphäre des Strandes ist die Verkehrsberuhigung auf der Insel. Zum Kniepsand gelangt man nämlich ausschließlich mit dem Fahrrad oder komplett zu Fuß über die charakteristischen, hölzernen Bohlenwege, die durch die geschützten Dünen führen. Wer den Weg auf sich nimmt, wird mit echtem Nordsee-Flair belohnt: Dem Geschrei der Möwen, den typischen bunten Strandkörben und dem Duft von frischen Fischbrötchen direkt am Meer.

Wer hält wirklich den europäischen Strand-Rekord?

Die Bezeichnung als "größter Badestrand Europas" ist allerdings keine offizielle Auszeichnung einer Tourismusbehörde, sondern geht auf die stolzen Bewohner von Amrum selbst zurück. Im europäischen Vergleich gibt es durchaus Konkurrenz um den Titel: Die Kurische Nehrung an der Ostsee gilt mit einer Länge von 98 Kilometern als der längste Sandstrand Europas. Geht es wiederum rein um die Breite, kann der Strand auf der niederländischen Insel Schiermonnikoog punkten, der stellenweise bis zu vier Kilometer breit wird. Dennoch bleibt der Kniepsand in seiner Kombination aus Länge, Breite und unberührter Natur ein absolutes Unikat für jeden Sommerurlaub.

© Getty Images/imageBROKER RF

Wer also die weite Flugreise in den Süden umgehen möchte und dennoch feinsten Sand unter den Füßen spüren will, findet im hohen Norden Deutschlands ein echtes Traumziel.