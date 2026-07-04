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Nur 3 Millionen

Traum-Insel in Italien steht zum Verkauf

© Getty Images
Wer schon immer von einer eigenen Insel in Italien geträumt hat, könnte jetzt fündig werden: Die Isola Ravaiarina in der Lagune von Grado steht für drei Millionen Euro zum Verkauf.
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Der Traum von der eigenen Insel ist zum Greifen nah, bringt aber jede Menge Arbeit mit sich. Das Objekt liegt in Friaul-Julisch Venetien, nur wenige Minuten mit dem Boot von der Stadt Grado entfernt. Laut dem Anbieter Vladi Private Islands handelt es sich bei der Isola Ravaiarina um kein unberührtes Fleckchen Erde, sondern um ein geschichtsträchtiges Projekt. Auf dem Areal befinden sich zwei Apartmentgebäude, ein kleiner Hafen, ein ehemals gut laufendes, aber derzeit geschlossenes Restaurant sowie eine ehemalige Fischfarm in künstlich angelegten Salzwasser-Lagunen.

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Gastronomie direkt in der Lagune

Der Reiz dieses Angebots liegt in der früheren Nutzung der Gebäude. In der Fischfarm wurden einst Fische gehalten, die direkt im eigenen Restaurant auf den Teller kamen. Die Lagune von Grado punktet mit einem hohen Salzgehalt sowie einer reichen Tier- und Pflanzenwelt mit vielen Fisch- und Muschelarten. Auch das Immobilienportal Island Seeker beschreibt die Isola Ravaiarina westlich von Grado als ein Objekt mit großem touristischen Potenzial. Es wartet hier also kein klassischer Luxus mit Infinity-Pool, sondern eine Kombination aus Gastronomie und Naturidylle.

Großes Areal braucht Investitionen

Die Gesamtfläche der Insel beträgt laut Anbieterangaben rund 58 Hektar (142,43 Acres). Diese Fläche teilt sich auf in rund 35,8 Hektar (88,36 Acres) Landfläche und etwa 21,9 Hektar (54,07 Acres) Wasserfläche. Die vorhandene Gebäudefläche wird mit rund 847 Quadratmetern angegeben. Wer hier zuschlägt, bekommt ein großes Projekt mit Infrastruktur. Da das Restaurant geschlossen ist und ein Neustart viel Kapital und Genehmigungen erfordert, ist die Insel kein Selbstläufer für den Urlaub in der Hängematte, sondern ein echtes Arbeitsprojekt.

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