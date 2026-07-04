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Polizei im Einsatz

Strand wegen giftigem Weltraummüll gesperrt

Ein Surfer springt mit seinem Brett über eine Welle im türkisfarbenen Meer.
© Getty Images
Vier metallische Kugeln haben an einem Strand einen Großeinsatz ausgelöst. Die Herkunft der Objekte ist derzeit noch unklar.
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Am Forrest Beach nahe Townsville in Australien wurden vier große metallische Kugeln entdeckt. Polizei und Sicherheitskräfte rückten daraufhin aus. Der Strand wurde gesperrt.

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Fund sorgt für Sperre

Worum es sich bei den Objekten genau handelt, ist noch offen. Sie sollen aus dem Weltraum kommen.

Nach einem Bericht des TV-Senders 7 News wurde der Inhalt der Kugeln inzwischen bestimmt. Demnach soll es sich um Hydrazin handeln, eine stark giftige Verbindung, die unter anderem für Weltraumtreibstoffe eingesetzt wird und auch im Verdacht steht, krebserregend zu sein.

Behörden geben Entwarnung

Für die Bevölkerung nahe des Strandes besteht laut den Behörden dennoch keine Gefahr. Eine Sperre im Umkreis von 50 Metern bleibt jedoch bestehen.

Die Objekte sollen nun genauer untersucht werden, um ihre Herkunft festzustellen.

Herkunft wird untersucht

Der Staat, der die Objekte in den Weltraum geschossen hat, muss nach internationalen Konventionen die Möglichkeit zur Rücknahme erhalten.

Worum es sich bei den gefundenen Teilen genau handelt und aus welchem Land sie stammen, ist derzeit weiterhin unklar.

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