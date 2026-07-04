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"Bavi"

Jetzt kommt Horror-Taifun: Notstand ausgerufen

Satellitenbild eines Taifuns über dem Meer mit deutlich erkennbaren Wolkenwirbeln.
© Getty Images/Image Source
Der Supertaifun "Bavi" nähert sich Guam und den Nördlichen Marianen im Pazifik. Behörden haben den Notstand ausgerufen und Schutzmaßnahmen eingeleitet.
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Die Menschen auf Guam und den Nördlichen Marianen haben sich am Samstag auf den Supertaifun "Bavi" vorbereitet. Wegen der Lage wurden Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der Unabhängigkeitserklärung der USA abgesagt.

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Notstand ausgerufen

Sowohl Guam als auch die Nördlichen Marianen haben den Notstand ausgerufen. Laut dem Taifun-Warnzentrum JTWC erreichte "Bavi" am Samstag Windgeschwindigkeiten von 269 km/h. Einzelne Böen sollen bis zu 324 km/h erreicht haben.

Schutzmaßnahmen geplant

Der Gouverneur von Guam kündigte an, dass am Sonntag Schutzräume für die Bevölkerung geöffnet werden. Die Menschen wurden aufgefordert, sich auf eine mögliche Versorgungsdauer von sieben Tagen vorzubereiten.

Dazu zählen Lebensmittel und Wasser pro Familienmitglied sowie Medikamente, Bettzeug und Hygieneartikel.

Prognose der Zugbahn

Das Auge des Sturms soll laut Prognose am Montag an der Insel Rota vorbeiziehen, die zwischen Guam und der Hauptinsel der Nördlichen Marianen liegt. Dabei könnte der Taifun laut Prognosen noch an Stärke zulegen.

Belastete Region

Insgesamt leben rund 210.000 Menschen in den beiden US-Gebieten. Bereits im April hatte der Supertaifun "Sinlaku" dort für massive Stromausfälle gesorgt.

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