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Strittige Idee

Kann man am Wörthersee bald über das Wasser gehen?

Junge springt kopfüber ins Wasser am Wörthersee, Boote und Berge im Hintergrund.
© APA/WOLFGANG JANNACH
In Pörtschach gibt es Überlegungen für eine neue Attraktion am Wörthersee. Ein Steinweg soll den Eindruck vermitteln, über das Wasser zu gehen.
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SPÖ-Gemeindevorstand Mario Gappnig arbeitet an einer Idee, die Pörtschach touristisch attraktiver machen soll. Geplant ist eine "künstlerische Illusion" neben dem Pavillon auf der Halbinsel, wie die 
"Kleine Zeitung" berichtet.

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Wörthersee © Getty Images/Westend61

Steinweg als Illusion

Nach den Plänen sollen Steinplatten in einem Halbkreis im Wörthersee aneinandergereiht werden und einen kurzen Weg bilden. Ist der Wasserstand hoch, soll dadurch der Eindruck entstehen, man gehe über das Wasser.

Gappnig sagt gegenüber der "Kleinen Zeitung": "Das soll viele Jugendliche auf die Halbinsel locken, aber auch Hochzeitspaare, die auf der Halbinsel getraut werden, könnten dieses Motiv nutzen."

Viele Fragen offen

Wer das Projekt finanzieren soll und welche Kosten entstehen könnten, könne Gappnig derzeit nicht sagen. Zudem dürften ökologische Aspekte nicht in den Hintergrund geraten.

Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz erklärte, sie wisse von dem Projekt nichts. Sie sagte: "Es ist immer super, wenn man sich mit guten Ideen einbringt." Gleichzeitig betonte sie: "Wichtig ist, was die Bundesforste dazu sagen."

Noch keine Prüfung

Auch den Bundesforsten liegt die Idee bislang nicht vor. Deshalb könne derzeit keine Einschätzung zur Machbarkeit oder zu möglichen Auswirkungen auf die Ökologie des Wörthersees abgegeben werden.

Die Idee existiert derzeit lediglich auf dem Papier. Gappnig kündigte jedoch Gespräche an.

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