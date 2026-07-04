Stark alkoholisiert
Mann schlug Lokal-Gäste und zeigte Hitlergruß
Der Mann soll in einem Lokal in der Alserbachstraße nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung einen Gast sowie dessen Lebensgefährtin geschlagen haben, teilte die Polizei am Samstag mit.
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Im Zuge des Vorfalls soll der 40-Jährige zudem auf offener Straße Hitler-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben. Bei der Festnahme stellten die einschreitenden Beamten laut Polizei eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille fest.
Gegen den Deutschen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann bestritt die Vorwürfe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
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