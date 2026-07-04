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Stark alkoholisiert

Mann schlug Lokal-Gäste und zeigte Hitlergruß

Beispielbild zu Bergung von 67-Jährigen Toten aus Teich
© Archivbild (TZOe Lisi Niesner)
Ein 40-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Freitag nach einer Körperverletzung und mutmaßlichen Verstößen gegen das Verbotsgesetz in Wien-Alsergrund vorläufig festgenommen worden.
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Der Mann soll in einem Lokal in der Alserbachstraße nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung einen Gast sowie dessen Lebensgefährtin geschlagen haben, teilte die Polizei am Samstag mit.

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Im Zuge des Vorfalls soll der 40-Jährige zudem auf offener Straße Hitler-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben. Bei der Festnahme stellten die einschreitenden Beamten laut Polizei eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille fest.

Gegen den Deutschen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann bestritt die Vorwürfe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

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