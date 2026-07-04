Mann schlug Lokal-Gäste und zeigte Hitlergruß

Ein 40-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Freitag nach einer Körperverletzung und mutmaßlichen Verstößen gegen das Verbotsgesetz in Wien-Alsergrund vorläufig festgenommen worden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Mann soll in einem Lokal in der Alserbachstraße nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung einen Gast sowie dessen Lebensgefährtin geschlagen haben, teilte die Polizei am Samstag mit.

Im Zuge des Vorfalls soll der 40-Jährige zudem auf offener Straße Hitler-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben. Bei der Festnahme stellten die einschreitenden Beamten laut Polizei eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille fest.

Gegen den Deutschen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann bestritt die Vorwürfe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.