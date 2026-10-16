Sido-Ex packt im TV aus: Koks ruinierte Liebe

Die frühere Lebensgefährtin von Rapper Sido sorgt im TV-Container von "Promi Big Brother" für offene Worte über ihre gemeinsame Vergangenheit. Im Gespräch mit Mitbewohnerin Kim Virginia schilderte die Podcasterin detailliert, wie Rauschgift, heftige Auseinandersetzungen und eine toxische Dynamik ihren Alltag über Jahre hinweg prägten.

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Fast vier Jahre lang gingen Podcasterin Georgina Stumpf und der deutsche Erfolgsrapper Sido gemeinsam durchs Leben. Was einst wie eine große Lovestory begann, entwickelte sich nach ihren Schilderungen zu einer zermürbenden Belastungsprobe. Auf die direkte Nachfrage von Kim Virginia, ob die Beziehung toxisch gewesen sei, fand Stumpf eine unmissverständliche Antwort: "Ja."

Vor laufenden Kameras zeichnete die frühere Twitch-Streamerin ein ungeschöntes Bild der damaligen Beziehung. Die Kennenlerngeschichte hatte noch hoffnungsvoll begonnen: Beide begegneten sich erstmals beim beliebten Twitch-Format "Angelcamp" von Internet-Star Knossi. Nach einigen Monaten des Wiedersehens fasste Stumpf den Entschluss, Nägel mit Köpfen zu machen, zog nach Berlin und zog direkt in Sidos Anwesen ein. Rückblickend beschreibt sie diesen Schritt als Beginn einer Achterbahnfahrt: "Es war sofort sehr schnell, sehr intensiv, aber auch von Anfang an ein Auf und Ab."

Drogen und Wahrnehmungsstörungen im Beziehungsalltag

Dieses ständige Auf und Ab sei nach ihrem Einzug jedoch rasch völlig außer Kontrolle geraten, da illegale Substanzen eine dominante Rolle im Alltag des Paares eingenommen hätten. Stumpf sprach im Container schonungslos über den Rauschmittelkonsum, der das Zusammenleben mit dem Rapper massiv belastete. Sie berichtete von "viel Kokain und so was", das damals regelmäßig konsumiert worden sei, wodurch sich bei beiden schwerwiegende Wahrnehmungsstörungen eingestellt hätten.

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Diese verzerrte Wahrnehmung führte nach ihren Angaben dazu, dass alltägliche Meinungsverschiedenheiten regelmäßig in dramatische Szenen umschlugen. Die Konflikte nahmen Dimensionen an, die die Podcasterin heute nur noch kopfschüttelnd reflektieren kann: "Man hat sich extrem gestritten. Die Streitereien waren völlig abgefahren, also crazy einfach." Im Haushalt herrschte ein permanenter Kreislauf aus Lautstärke und vorübergehendem Stillstand: "Die Fetzen sind oft geflogen, erst schreit man sich laut an, dann glätten sich die Wogen." Nüchtern betrachtet wären viele dieser dramatischen Auseinandersetzungen aus ihrer heutigen Perspektive vermutlich gar nicht erst entstanden.

Differenzen und der Verdacht auf eine andere Person

Die Rauschmittel waren allerdings nicht die einzige Hürde, die ein dauerhaftes Liebesglück unmöglich machte. Neben dem regelmäßigen Drogenkonsum standen vor allem grundverschiedene Erwartungen an eine Partnerschaft im Raum, die sich im Lauf der vier Jahre immer deutlicher herauskristallisierten. Die Lebensentwürfe und Wertvorstellungen drifteten so weit auseinander, dass ein harmonisches Miteinander kaum noch denkbar war.

Gegen Ende der fast vierjährigen Liaison trat zudem ein weiterer Faktor hinzu, der den endgültigen Bruch herbeiführte. Stumpf deutete vor laufenden Kameras an, dass auch eine dritte Partei im Beziehungsgefüge eine Rolle gespielt habe: "Eine andere Person" sei involviert gewesen. Von diesem pikanten Umstand habe sie allerdings erst erfahren, als die Beziehung bereits in die Brüche gegangen war und die Trennung längst feststand.

Rapper Sido machte nie ein Geheimnis aus seinem Drogenkonsum. © APA/EPA/AXEL HEIMKEN

Radikaler Lebenswandel durch den Schwangerschaftstest

Den rettenden Ausweg aus dieser verfahrenen Situation brachte schließlich ein einschneidendes biologisches Ereignis, das das Leben von Georgina Stumpf von Grund auf auf den Kopf stellte. Als sie bemerkte, dass sich ihr Körper veränderte, schaffte ein handelsüblicher Schwangerschaftstest endgültige Klarheit. Das positive Ergebnis markierte die sofortige Reißleine für ihren bisherigen, selbstzerstörerischen Lebensstil.

Für die werdende Mutter gab es ab diesem Moment kein langes Zögern oder Abwägen mehr. Sie legte auf der Stelle die Zigarette weg, rührte fortan keinen Tropfen Alkohol mehr an und verabschiedete sich für immer von jeglichen Rauschmitteln – und das ohne jede Ausnahme: "Kein einziges Mal mehr!"

Trotz aller Tränen, Entbehrungen und Exzesse hadert die Podcasterin heute keineswegs mit den schwierigen Jahren an Sidos Seite. Ohne diese Verbindung wäre schließlich ihr größtes privates Glück niemals Wirklichkeit geworden: "Wenn die Beziehung vorher schon beendet gewesen wäre, wäre ja niemals meine Tochter entstanden." Aus diesem Grund betrachtet Stumpf die Vergangenheit mit Demut und wertet den gesamten Verlauf als reine Schicksalsfügung. Eine Rückkehr zu ihren früheren Gewohnheiten oder an die Seite ihres Ex-Partners schließt sie heute felsenfest aus: "Ich gehe nie wieder zurück in dieses Leben."