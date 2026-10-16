Blümchen macht Schluss: Aus nach 30 Jahren!

Popsängerin Jasmin Wagner zieht nach drei Jahrzehnten einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Kunstfigur Blümchen. Am Samstagabend wird die Musikerin in der ARD-Liveshow von Florian Silbereisen zum etzten Mal in ihrer legendären Rave-Rolle auf der Bühne stehen, um sich künftig voll und ganz ihrer Familie und der Pflege ihrer erkrankten Mutter zu widmen.

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Dreißig Jahre lang war das Leben von Jasmin Wagner geprägt von dröhnenden Bässen, ausverkauften Konzerthallen, zahllosen Reisen, Tanzeinlagen und schlaflosen Nächten auf Tournee. Mit unvergessenen Mega-Hits wie "Herz an Herz" oder "Boomerang" avancierte sie in den neunziger Jahren zum Idol einer ganzen Generation. Nun hat sich die Künstlerin für einen neuen Lebensabschnitt entschieden, in dem Zeit und familiäre Geborgenheit an die Stelle des rastlosen Popstar-Daseins treten. Am Samstag, dem 17. Oktober, flimmert ab 20.15 Uhr live in der ARD der "Schlagerbooom" über die Bildschirme. An der Seite von Showmaster Florian Silbereisen nutzt Wagner diese gigantische Bühne für ihren letzten Auftritt als Blümchen.

Wagner bezeichnet diesen Schritt gegenüber BILD ganz bewusst als ihren persönlichen Abschlussakt. Sie empfinde großes Glück darüber, noch einmal dieses riesengroße Fernsehen erleben zu dürfen und ihre bekanntesten Hits mit einem Millionenpublikum zu teilen. Von Wehmut oder Traurigkeit ist bei ihr jedoch kaum etwas zu spüren. Vielmehr überwiege das beruhigende Gefühl, genau im richtigen Augenblick loszulassen. Nach eigener Einschätzung sei sie bei Abschieden immer gut beraten gewesen, Dinge bewusst enden zu lassen, damit Raum für Neues entstehen könne. Ihr bisheriges Künstlerleben fühle sich schlichtweg reich und erfüllt an.

Familiäres Glück in Hamburg und neue Prioritäten

Hinter der weitreichenden Entscheidung steckt weit mehr als nur das formale Ende einer Bühnenfigur; es geht um eine grundlegende Neuordnung ihrer privaten Prioritäten. Seit September 2023 ist Jasmin Wagner mit einem dänischen Modeunternehmer verheiratet, den sie im Jahr 2021 kennengelernt hatte. Ihren Ehemann hält die Sängerin ganz bewusst aus dem medialen Scheinwerferlicht heraus. Das Paar lebt gemeinsam mit der Tochter, die im November 2022 das Licht der Welt erblickte, in einer Altbauwohnung in Hamburg. Das Kind steht kurz vor seinem vierten Geburtstag und versteht bereits, dass seine Mutter Musik macht. Obwohl die Kleine den Hit "Herz an Herz" liebt, dominieren im musikalischen Haushalt derzeit eher die Kinderlieder von Rolf Zuckowski.

Die heranwachsende Tochter ist der zentrale Grund dafür, dass Wagner nicht mehr dauerhaft auf Tourneen unterwegs sein möchte. Das Gefühl, von der eigenen Tochter umarmt zu werden, sei unersetzlich und wiege schwerer als jeder Bühnenapplaus. Ihr Ehemann habe die zweite Blümchen-Phase stets voll unterstützt und sei stolz auf ihren Weg, doch die kostbaren Jahre des Aufwachsens wolle sie keinesfalls im Tourbus verpassen.

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Sorge um die krebskranke Mutter und musikalisches Vermächtnis

Neben der eigenen Familie spielte auch die Verbundenheit zu ihren Wurzeln eine tragende Rolle bei der Rückkehr in den Norden. Nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann im Jahr 2020 kehrte Wagner ihren bisherigen Lebensstationen Berlin und Zürich den Rücken und zog zurück nach Hamburg in den Stadtteil Jenfeld, wo sie gemeinsam mit ihrem Bruder Christian aufgewachsen war. Damit rückte sie wieder nah an ihre Eltern Joachim und Marija heran. Im vergangenen Jahr machte die Sängerin die schwere Krebserkrankung ihrer Mutter öffentlich. An welcher Krebsform die Mutter leidet, behält die Familie für sich. Derzeit habe sich ein relativ guter, stabiler Zustand eingestellt. Wagner betont, wie wichtig es ihr sei, ihrer Mutter beim Gesundheitsmanagement beizustehen und für sie da zu sein, denn Zeit sei in dieser Konstellation das kostbarste Geschenk auf Erden.

Vollständig aus dem Gedächtnis der Popkultur wird Blümchen freilich niemals verschwinden. Ihre Fangemeinde feiert die Musik generationenübergreifend weiter, und die Streamingzahlen bewegen sich nach wie vor in Millionenhöhe. Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum erscheint unter dem Titel "Der letzte Rave" eine streng limitierte Werkschau mit originalgetreuen Neuaufnahmen ihrer größten Hits, den historischen Intercord-Singles und exklusivem Archivmaterial. Die bunten Bühnenoutfits aus den letzten drei Jahrzehnten wandern übrigens nicht in den Müll, sondern werden sorgfältig verwahrt – bereit für ein eigenes Blümchenmuseum.