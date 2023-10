Salah spricht über Krieg - und verschweigt Angriff der Hamas

Fußball-Star Mohammed Salah hat mit einer Botschaft zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen aufgerufen.

"Jedes Leben ist heilig und muss geschützt werden. Die Massaker müssen aufhören. Familien werden auseinandergerissen. Was jetzt klar ist, ist, dass humanitäre Hilfe in Gaza unverzüglich erlaubt werden muss. Die Menschen dort sind in furchtbarem Zustand", sagte der Spieler von Liverpool und Teamspieler Ägyptens in einem Video seines Instagram-Accounts am Mittwoch.

Die Gewalt und Eskalation der vergangenen Wochen sei "unerträglich, zu sehen", sagte Salah, der bekennender Muslim ist. "Ich rufe die Anführer dieser Welt dazu auf, zusammenzukommen und das weitere Abschlachten von unschuldigen Seelen zu verhindern. Humanität muss sich durchsetzen." Salah verzichtete in der 51-sekündigen Botschaft darauf, sich zu den Angriffen der Hamas auf Israel zu äußern.

Palästinensische Terroristen hatten vor gut einer Woche im Auftrag der Hamas einen verheerenden Angriff auf israelische Zivilisten durchgeführt. Bisher sind in Israel mehr als 1.400 Tote zu beklagen. Die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium auf mehr als 3.000 gestiegen.