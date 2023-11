Haaland bringt Shirin David zum Kreischen

Wenn Erling Haaland, der Torjäger von Manchester City, persönlich zum Handy greift, ist Ausnahmezustand vorprogrammiert – besonders bei der ansonsten stets coolen Rapperin Shirin David.

Ein virales Instagram-Video zeigt, wie die normalerweise gelassene Shirin David im Backstage-Bereich völlig aus dem Häuschen gerät. Wild tobend, mit halbfertigem Make-up, ungestylter Mähne und im grauen Jogginganzug hält sie hysterisch lachend ihr Handy in die Höhe. Der Grund für den Ausraster? Der Norweger Erling Haaland hat der, mit bürgerlichem Namen Barbara Davidavicius, eine persönliche Videobotschaft geschickt und ihr damit einen langgehegten Wunsch erfüllt.

Shirin David: »Mein verlorener Bruder«

In der Nachricht wünscht der Manchester-City-Star der Hamburgerin viel Erfolg auf ihrer Tournee: „Hey Shirin, Erling Haaland hier. Ich habe gehört, du gehst auf Tour. Ich wünsche dir alles Gute. Go hard. Auf Wiedersehen“, verkündet der 23-jährige Ex-Salzbug-Kicker in lupenreinem Deutsch. Die Vorgeschichte: Offensichtlich hat Haaland Wind von Shirins Wunsch nach einem gemeinsamen Bild bekommen, den die Rapperin in der Casting-Show „The Voice“ preisgab: „Ich sag ja immer, ich will unbedingt ein Bild mit Haaland. Ich find, ich seh ungeschminkt 1:1 aus wie er.“

Als Beweis postet die Hamburgerin auf Instagram-Account ein Bild von sich neben einem Bild von Haaland. Beide blicken leicht nach unten in die Kamera und grinsen. Dazu schrieb die 28-Jährige, dass ihre Schwester immer sage: «Wir wurden im selben Wikinger-Stamm geboren und nach der Geburt vertauscht.» Für die persönliche Videobotschaft bedankt sich die Rapperin dann auch bei ihrem "verlorenen Bruder"