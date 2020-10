Rätselraten um kryptischen 'Arni-Countdown'

Marko Arnautovic startete auf Facebook einen Countdown - in sieben Tagen wird eine große Neuigkeit präsentiert.

Ob auf oder neben dem Fußballplatz - ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic ist immer für eine Überraschung gut. Vor einigen Monaten war es noch ein Arnautovic-Gin, der seine Anhänger verblüffte. Mit seiner jüngsten Aktion stellt "Arnie" diesmal seine Fans mit einem kryptischen Posting auf Facebook vor ein Rätsel.

In seiner Botschaft fordert der 31-Jährige in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund dazu auf, sich dem „Artnautovic-Countdown“ anzuschließen. In sieben Tagen von heute an gebe es große Neuigkeiten vom momentanen China-Legionär.

© Facebook/@MarkoArnautovicOfficialpage

Konkret wird der Fußball-Exzentriker dabei aber nicht. Seine im Dunkeln gelassenen Fans brachten im Anschluss den Kommentar-Bereich unter seinem Posting zum glühen. Spekulationen in alle Richtungen waren die Folge. Wilde Transfergerüchte um Wechsel zu Leeds, Arsenal, Manchester United, Austria Wien oder Sturm Graz sind genauso Thema wie die Präsentation eines Arnautovic-Mittels gegen das Coronavirus oder einem neuen Gin aus dem Hause Arnautovic.

© Thomas Zeidler ÖFB-Angreifer Marko Arnautovic brachte seinen "Arnautovic-Gin" auf den Markt

Letzten Endes bleibt wohl nur abzuwarten bis Arnautovic sein so gut gehütetes Geheimnis lüftet.