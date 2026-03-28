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Evelyn Burdecki
© Instagram

Diagnose

Mit 37 Jahren: Evelyn Burdecki klagt über Fettleber

Von
28.03.26, 14:52
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Evelyn Burdecki muss ihre Ernährung umstellen. Besonders schwer fällt ihr der Verzicht auf Zucker – denn Süßes gehört für sie bisher einfach dazu. 

Für Evelyn Burdecki bedeutet die Umstellung einen deutlichen Einschnitt. Denn künftig muss sie ihre Ernährung verändern. Vor allem beim Zucker heißt es für sie jetzt: verzichten.

Zucker als große Versuchung

Der Gedanke an ein Leben ohne Zucker fällt ihr schwer. Evelyn Burdecki beschreibt selbst, wie stark ihre Verbindung zu Süßem ist. „Das ist eine Sucht“, sagt sie über ihre Liebe zu Zucker bzw. Süßem.

Evelyn Burdecki
© TZOE/Moni Fellner

Plan aus Dezember

Noch vor wenigen Monaten klang ihre Situation ganz anders. Im Dezember 2025 erzählte sie BILD, dass sie durch viel Stress ungewollt abgenommen habe.

Damals erklärte Evelyn: „Jetzt muss ich wieder viel Schokolade essen, damit die fehlenden Kilos bald wieder draufkommen!“

Jetzt heißt es Verzicht

Aus diesem Plan wird nun nichts mehr. Statt Schokolade und süßer Ausnahmen steht für Evelyn Burdecki jetzt Verzicht auf dem Programm.

Evelyn Burdecki
© Getty Images

Der Grund dafür ist jedoch nicht ihre Figur. Die Umstellung erfolgt aus gesundheitlichen Gründen.

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