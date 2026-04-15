König Charles: Endgültiger Bruch mit Bruder Andrew

Die Verfehlungen des Ex-Prinzen wiegen zu schwer, die Beziehung ist irreparabel.

Bilder mit jungen Frauen, ein zweifelhaftes TV-Interview und seine Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein: Andrew, der ehemalige Prinz, hat sich einige Verfehlungen geleistet, die dem Ansehen der Krone schaden.

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Festnahme und Rauswurf

Er wurde bereits einmal festgenommen, auf seinem Anwesen sind Durchsuchungen vorgenommen worden. Schon länger darf Andrew den Titel Prinz nicht mehr tragen und sein hübsches, großes Anwesen musste er auch verlassen. Doch nun soll es weitere Konsequenzen für den Bruder des englischen Königs geben. Er soll ganz aus der Familie verbannt werden, berichten britische Medien.

Sarah Ferguson und Andrew © Getty

Keine Versöhnung

Derzeit lebt der 66-Jährige Andrew auf Sandringham. Versöhnung? Unvorstellbar!, so Insider-Quellen aus dem Palast. Denn König Charles soll Andrew verstoßen haben. "Die harte Realität ist, dass der König möglicherweise nie wieder mit Andrew sprechen wird", so ein Insider. Weiter heißt es: "Es bräuchte eine enorme Veränderung in der Denkweise des Königs, damit sie überhaupt im selben Raum wären."

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"Im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall hat der König das Gefühl, dass er belogen wurde – und das ist schwer zu verzeihen", so Insider. Charles soll sich für seinen Bruder schämen und mehr noch, ihn verachten.