Bei emotionalem Comeback: König Charles und Prinze Louis begeistern vor royaler Oster-Messe

Nach drei Jahren Pause zeigte sich die britische Königsfamilie am Ostersonntag wieder in voller Stärke. Prinzessin Kate und Prinz William nahmen mit ihren drei Kindern am traditionellen Gottesdienst in Windsor teil und demonstrierten eindrucksvoll familiäre Geschlossenheit.

Es war ein Auftritt, auf den viele Royal-Fans lange gewartet hatten. Zum ersten Mal seit drei Jahren besuchten der Prinz und die Prinzessin von Wales gemeinsam mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die Ostermette in der St. George's Chapel. Im vergangenen Jahr musste Kate aufgrund ihrer Krebsdiagnose noch auf die Teilnahme verzichten und verbrachte die Feiertage zurückgezogen mit der Familie auf dem Landsitz Sandringham.

Angeführt wurde die königliche Prozession von König Charles III. und Königin Camilla, die in einem leuchtend roten Mantel alle Blicke auf sich zog. Der 77-jährige Monarch zeigte sich bei bester Laune und wurde von zahlreichen wartenden Anhängern herzlich begrüßt. Kurz vor dem Betreten der Kapelle kam es zu einem besonders rührenden Moment, als Charles seinem Enkelsohn Prinz Louis liebevoll über die Wange strich.

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Während die Familie nach außen hin Einigkeit demonstrierte, fehlten einige bekannte Gesichter. Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie blieben den Feierlichkeiten fern. Der Palast hatte bereits im Vorfeld bestätigt, dass die Töchter des in Ungnade gefallenen Andrew Mountbatten-Windsor alternative Pläne für den Ostersonntag hätten. Auch Herzogin Sophie fehlte Berichten zufolge, da sie sich gesundheitlich unwohl fühlte.

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Prinz Louis und Opa Charles stehlen die Show

Dieses Jahr stahl ausgerechnet der kleine Prinz Louis allen die Show. Ein zuckersüßer Moment zwischen ihm und seinem Großvater König Charles III. ließ die Herzen der Royal-Fans schmelzen. Der fast achtjährige Louis präsentierte sich diesmal von seiner besten Seite – und erlebte eine besonders liebevolle Begrüßung.

Als König Charles III. und Königin Camilla an der Kirche ankamen und von der Familie empfangen wurden, kam es zu einem Moment, der alle Blicke auf sich zog. Anstatt einer steifen, offiziellen Begrüßung zeigte der 77-jährige Monarch seine weiche Seite: Er tippte seinem Enkelsohn Louis verspielt auf die Schulter und strich ihm zärtlich über die Wange. Ein intimer Einblick in das Familienleben, der beweist, wie eng die Bindung zwischen dem König und den Kindern von William und Kate ist.

Das große Festmahl im Schloss

Nach der rührenden Messe stand für die Familie noch das traditionelle Osteressen auf dem Programm. Kenner wissen: Auf Schloss Windsor wird dabei klassischer Lammbraten mit saisonalem Gemüse serviert, gefolgt von feinem Käse aus der hauseigenen Windsor-Molkerei. Ein Fest, bei dem der kleine Louis mit Sicherheit auch noch bei der Ostereier-Suche voll auf seine Kosten kam.

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Mit diesem starken Auftritt sendet die britische Königsfamilie ein klares Signal der Stabilität. Ob die kommenden Monate weitere öffentliche Auftritte in dieser großen Formation bringen werden, bleibt mit Spannung abzuwarten.