"Schmankerl & Sounds“: Neues Gassenfest in Wien

Am 30. Mai 2026 wird die Sebastian-Kneipp-Gasse im Wiener Stuwerviertel erstmals zur Genussgasse: Mit "Schmankerl & Sounds“ startet ein neues Gassenfest-Format, das Kulinarik, Musik und Grätzl-Kultur miteinander verbindet und den öffentlichen Raum für einen Tag zum Treffpunkt im 1020er macht.

Von 12:00 bis 22:00 Uhr gestalten mehrere lokale Betriebe gemeinsam ein ganztägiges Programm unter freiem Himmel. Das Haubenbeisl Stuwer serviert Wirtshausklassiker wie Bratl, Käsepätzle und Schmarrn und setzt bereits zum Auftakt des Tages ein kulinarisches Highlight: Ab 12:00 Uhr startet der Schweinsbratl-Frühschoppen mit dem gemeinsam mit Aumaerk entwickelten Schweinsbratl. merk&würdig serviert Aperos, Sprudel von Crémant bis Cava sowie eine große Auswahl an Natural Wines. Die Schremser Bierbar ergänzt das Angebot mit Bier, Spritzern und Gebranntem.

Musikalisch eine neue Tradition einläuten

Musikalisch begleitet wird das Fest durch "Stuwerviertel Sounds“, ein durchgehendes Musikprogramm über den gesamten Tag hinweg. Ab 18:00 Uhr folgt mit Patricia Hill + Band der Live-Höhepunkt des Abends. Für Familien gibt es ein Angebot mit Hüpfburg und Straßenkreiden, zusätzlich lädt eine Tombola mit Gewinnen aus dem Grätzl zum Mitmachen ein. "Ich wollte als Stuwer-Wirt schon länger etwas für das Grätzl machen und zeigen, was moderne Wiener Beislkultur heute kann“, sagt Roland Soyka, Obmann des Einkaufsstraßenvereins Stuwerviertel und Initiator des Festes. "Die Gastronomie steht massiv unter Druck, viele Betriebe kämpfen mit Kosten, Margen und Unsicherheit. Umso wichtiger sind Tage, an denen man die Sorgen kurz vergisst und gemeinsam etwas Schönes erlebt. Wir wollen das Beisl auf die Straße bringen. Schmankerl & Sounds soll heuer klein starten und langfristig zu einer jährlichen Tradition im Stuwerviertel werden.