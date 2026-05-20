93-Jährigen erschlagen: Home-Invasion-Killer in Salzburg verhaftet!

Die Fahndung nach einem 36-Jährigen Nordmazedonier lief aufgrund eines europäischen Haftbefehls, zwei Komplizen (30 und 59) wurden bereits kurz nach dem Überfall geschnappt. Der brutale Home-Invasion-Coup auf den 93-jährigen Bewohner eines Bungalows in Deutschland hatte sich am 3. Mai ereignet.

Köln. Salzburg. Die Polizei konnte den dritten noch gesuchten Verdächtigen Dienstagabend im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt festnehmen. Der Mann wird eines Raubüberfalls in Deutschland beschuldigt, bei dem der 93-jährige Hans W. unter furchtbar brutalen Umständen ums Leben gekommen ist: Der Rentner wurde erschlagen.

Wie die Medien in Deutschland berichteten, waren zunächst unbekannte Täter in das Haus eingedrungen und hatten den Bewohner angegriffen. Danach durchsuchten sie die Räume und flohen mit der Beute. Am 3. Mai fanden die Tochter und der Sohn den betagten Mann tot im Haus. Die Obduktion ergab, dass der 93-Jährige an massiven Verletzungen gestorben ist. Eine gute Woche später nahm die Polizei dann in Köln einen 30-Jährigen und wenig später auch einen 59-Jährigen bei einer Routinekontrolle auf einem Standstreifen der A1 bei Remscheid in einem Opel Corsa als mutmaßliche Täter fest. Nach einem dritten Verdächtigen im Alter von 36 Jahren war danach noch gefahndet worden.

Offiziell konnten am Mittwoch weder die Staatsanwaltschaft Köln, die Polizei in Köln noch die Polizei in Salzburg bestätigen, dass es sich bei dem in Salzburg Festgenommenen tatsächlich um den Verdächtigen des Kölner Raubüberfalls handelt.

Der 36-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.