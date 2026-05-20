Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Festnahme
© Getty/Symbolbild

5 Monate nach Haft

Ex-Knacki verprügelt eigenen Vater - weil er ihn aufweckte

20.05.26, 14:33
Teilen

Der mehrfach vorbestrafte Angreifer musste wieder ins Gefängnis zurück.

Ein Somalier (35) soll am Dienstagvormittag im Zuge eines Streits seinen eignen Vater attackiert haben, da dieser ihn zuvor aufgeweckt hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige das Opfer gegen eine Wand gedrückt und auf ihn eingeschlagen haben. Als seine zwei Geschwister schlichtend eingreifen wollten, soll der 35-Jährige auch diese attackiert haben.

Gegen das rabiate Familienmitglied wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Im Zuge der Wegweisung durch die Polizei verhielt sich der Mann extrem aggressiv und bedrohte seine Familienangehörigen mit dem Umbringen.

Der 35-Jährige stieß plötzlich einen Beamten weg und packte ihn am Arm. Der mehrfach vorbestrafte Angreifer, der erst vor rund fünf Monaten aus einer Haftstrafe entlassen worden war, wurde mehrfach angezeigt, festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen