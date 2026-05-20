Ex-Knacki verprügelt eigenen Vater - weil er ihn aufweckte

Der mehrfach vorbestrafte Angreifer musste wieder ins Gefängnis zurück.

Ein Somalier (35) soll am Dienstagvormittag im Zuge eines Streits seinen eignen Vater attackiert haben, da dieser ihn zuvor aufgeweckt hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige das Opfer gegen eine Wand gedrückt und auf ihn eingeschlagen haben. Als seine zwei Geschwister schlichtend eingreifen wollten, soll der 35-Jährige auch diese attackiert haben.

Gegen das rabiate Familienmitglied wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Im Zuge der Wegweisung durch die Polizei verhielt sich der Mann extrem aggressiv und bedrohte seine Familienangehörigen mit dem Umbringen.

Der 35-Jährige stieß plötzlich einen Beamten weg und packte ihn am Arm. Der mehrfach vorbestrafte Angreifer, der erst vor rund fünf Monaten aus einer Haftstrafe entlassen worden war, wurde mehrfach angezeigt, festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.