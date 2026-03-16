Burger und Baumkuchen auf Bierbänken

Am 21. März startet die Streetfood Festival Saison.

Linz. Das European Street Food Festival ist bereits seit 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte mittlerweile an die vier Millionen Gäste begrüßen. Es gibt laut Veranstalter europaweit kein vergleichbares Tour-Projekt.

21. & 22. März – Kirchdorf a. d. Krems / Innenstadt



18. & 19. April – Ried im Innkreis / Hauptplatz



27. & 28. Juni – Kremsmünster / Marktplatz



11. & 12. Juli – Garsten / Marian-Rittinger-Straße



22. & 23. August – Bad Ischl / Kurpark



12. & 13. September – Traun / Innenstadt



19. & 20. September – Mondsee / Seepromenade



26. & 27. September – Rohrbach Berg – Kirchenplatz



03. & 04. Oktober – Gallneukirchen / Freizeitcenter



24. – 26. Oktober – Mattighofen / Wasseracker Parkplatz