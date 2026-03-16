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Burger und Baumkuchen auf Bierbänken
© European Street Food Fesitval

Streetfood Saison

Burger und Baumkuchen auf Bierbänken

16.03.26, 09:56 | Aktualisiert: 16.03.26, 11:09
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Am 21. März startet die Streetfood Festival Saison. 

Linz. Das European Street Food Festival ist bereits seit 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte mittlerweile an die vier Millionen Gäste begrüßen. Es gibt laut Veranstalter europaweit kein vergleichbares Tour-Projekt. 

21. & 22. März – Kirchdorf a. d. Krems / Innenstadt

18. & 19. April – Ried im Innkreis / Hauptplatz

27. & 28. Juni – Kremsmünster / Marktplatz

11. & 12. Juli – Garsten / Marian-Rittinger-Straße

22. & 23. August – Bad Ischl / Kurpark

12. & 13. September – Traun / Innenstadt

19. & 20. September – Mondsee / Seepromenade

26. & 27. September – Rohrbach Berg – Kirchenplatz

03. & 04. Oktober – Gallneukirchen / Freizeitcenter

24. – 26. Oktober – Mattighofen / Wasseracker Parkplatz

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