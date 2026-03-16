Burger und Baumkuchen auf Bierbänken

Am 21. März startet die Streetfood Festival Saison.
Linz. Das European Street Food Festival ist bereits seit 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte mittlerweile an die vier Millionen Gäste begrüßen. Es gibt laut Veranstalter europaweit kein vergleichbares Tour-Projekt.
21. & 22. März – Kirchdorf a. d. Krems / Innenstadt
18. & 19. April – Ried im Innkreis / Hauptplatz
27. & 28. Juni – Kremsmünster / Marktplatz
11. & 12. Juli – Garsten / Marian-Rittinger-Straße
22. & 23. August – Bad Ischl / Kurpark
12. & 13. September – Traun / Innenstadt
19. & 20. September – Mondsee / Seepromenade
26. & 27. September – Rohrbach Berg – Kirchenplatz
03. & 04. Oktober – Gallneukirchen / Freizeitcenter
24. – 26. Oktober – Mattighofen / Wasseracker Parkplatz