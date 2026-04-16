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Schluss mit Schleichen! Linie D macht den Anfang
© Wiener Linien/Simon Wöhrer

Beschleunigung

Schluss mit Schleichen! Linie D macht den Anfang

16.04.26, 12:57
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64.000 Fahrgäste täglich – und die sollen jetzt schneller ans Ziel kommen! Auf fast zwölf Kilometern von Favoriten bis Döbling wird die Bim-Linie D mit über 20 Maßnahmen auf Tempo gebracht.  

Ampeln werden auf Grün geschaltet, Parkspuren gestrichen und Abbiegespuren für Autos entfernt. Das Ergebnis: bis zu drei Minuten Ersparnis pro Fahrtrichtung!

Falschparker haben ausgedient!

Schluss mit dem Chaos! Parkspuren an Falschparker-Hotspots – etwa in der Prinz-Eugen-Straße zwischen Goldeggasse und Weyringergasse – fallen weg. In der Goldeggasse wird sogar eine Einbahn eingerichtet, damit Autos die Bim nicht mehr ausbremsen können. Die Bim bekommt endlich freie Fahrt!

Zwei Millionen Euro pro Jahr für Beschleunigungsoffensive

Die Stadt Wien und die Wiener Linien investieren: Zwei Millionen Euro jährlich fließen bis 2030 in die Beschleunigungsoffensive für 29 Bim- und 135 Autobuslinien. Nach der Linie D sind Linien wie 1, 2, 6, 71 und O sowie die Buslinien 10A und 66A dran. Kurzum: Wien macht seine Öffis fit für die Zukunft!

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