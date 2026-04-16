Baumaßnahmen auf Straße und Schiene in Klosterneuburg

Im Bereich Klosterneuburg wird der Johanna-Tunnel im Zuge der B 14 Umfahrungsstraße Klosterneuburg saniert und die Franz-Josefs-Bahn zwischen Kritzendorf und St. Andrä-Wördern modernisiert. Um wenige Pendler zu beeinflussen, führen Land und ÖBB Arbeiten während der Ferien- und Urlaubszeit durch.

Für die umfassende Modernisierung des Johannatunnels, bei der das Land Niederösterreich rund 1,4 Millionen Euro in die Erneuerung veralteter Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen sowie in Lärmschutzpaneele investiert, wird die gesamte Umfahrung im Juli 2026 für drei Wochen komplett und in einem Teilabschnitt noch bis Mitte August gesperrt. Während der Durchzugsverkehr großräumig über Tulln bzw. die S 5 und A 22 umgeleitet wird, weicht der lokale Verkehr über den Hauptplatz und Niedermarkt aus, wobei trotz optimierter Ampelschaltungen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen ist.

Auch Arbeiten bei der Franz-Josefs-Bahn

Parallel dazu erneuern die ÖBB auf der Franz-Josefs-Bahn Gleisanlagen sowie Entwässerungen und errichten zum Schutz der Anrainer eine Lärmschutzwand im Bahnhof St. Andrä-Wördern. Dadurch ist die Bahnstrecke vom 4. Juli bis 7. September 2026 nur eingeschränkt verfügbar. Die REX-Züge passieren die Baustelle eingleisig und bieten durch zusätzliche Halte, etwa in Klosterneuburg-Kierling und St. Andrä-Wördern, eine leistungsfähige Alternative zur Stauumgehung. Zugleich fällt die Linie R40 im gesamten Zeitraum vollständig aus und die S40 wird zwischen Klosterneuburg-Weidling und Tulln durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt, wobei Regionalbusse die Verbindung zwischen Kierling und Weidling sicherstellen. Mit diesen Maßnahmen investieren die ÖBB, das Land NÖ und die Stadtgemeinde Klosterneuburg langfristig in eine sichere, leistungsfähige Infrastruktur und Lebensqualität, weshalb die Projektpartner die Bevölkerung für die herausfordernde Bauphase um Geduld und Verständnis ersuchen.