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Julian Nagelsmann
© Getty

Trainer-Knall

Abgang nach WM: England-Gigant vor Nagelsmann-Coup

Von
26.04.26, 10:34
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Die Anzeichen verdichten sich, dass Julian Nagelsmann nach der Weltmeisterschaft im Sommer das DFB-Team verlassen wird. 

Aufgrund vieler Trainer-Entlassungen bei Top-Teams brodelt die Gerüchteküche schon vor dem Saisonende gewaltig. Noch dazu kommt, dass einige Top-Coaches ihre Zukunft noch nicht abgesichert haben. In den kommenden Wochen dürfte sich das Trainerkarussell wie wild drehen und mittendrin ist auch DFB-Coach Julian Nagelsmann.

Denn neben Real Madrid, bei denen Interims-Coach Alvaro Arbeloa alle Titelchancen verspielt hat und nach dem Saisonende den Platz auf der Bank in Spaniens Hauptstadt wieder räumen wird, deutet sich in der Premier League ein großes Sesselrücken an.

Der FC Chelsea ist nach der Entlassung von Kurzzeit-Coach Liam Rosenior schon aktiv auf der Suche, bei Manchester City wartet man auf die Zukunftsentscheidung von Pep Guardiola. Bei Manchester United hingegen dürfte sich Michael Carrick für eine längere Amtszeit beworben haben. Offen ist auch noch, wie es in Liverpool weitergeht, nur wenn sich die "Reds" für die Champions League qualifizieren, dürfte Arne Slot bleiben. Ähnlich soll die Situation in London beim FC Arsenal sein, sollten die Gunners den ersten Meistertitel seit 2004 noch verspielen, könnte auch der Job von Mikel Arteta wackeln.

Nagelsmann-Vertrag läuft bis 2028

Somit könnten die begehrtesten Trainerstühle im internationalen Klub-Fußball nach der Saison zur Vergabe sein. Als neue Kandidaten werden immer wieder dieselben Namen genannt. Xabi Alonso, Oliver Glasner, aber auch Julian Nagelsmann, obwohl dessen Vertrag beim DFB noch bis 2028 läuft.

Julian Nagelsmann
© Getty

Doch genau bei dem Deutschen soll ein Premier-League-Gigant nun ernst machen und ihn nach der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) unter Vertrag nehmen wollen. Wie das gut informierte Portal teamTALK berichtet, bereitet der FC Chelsea ein Angebot für den 38-jährigen Deutschen vor.

Laut BILD ein durchaus realistisches Szenario. Die "Blues" wollen Nagelsmann bereits in der Vergangenheit verpflichten. Auch Nagelsmann selbst hat sich nie zur deutschen Nationalmannschaft über die WM hinaus bekannt. Eine Rückkehr auf Vereinsebene stand immer im Raum, nun dürfte es erneut ernst werden.

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