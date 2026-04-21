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Spritpreise auf Talfahrt: Diesel schon 40 Cent billiger

1,88 Euro pro Liter

Spritpreise auf Talfahrt: Diesel schon 40 Cent billiger

21.04.26, 09:56
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Die Spritpreise in Österreich sind zu Wochenbeginn weiter gesunken.  

Die Spritpreise in Österreich sind zu Wochenbeginn weiter gesunken. Seit gut zwei Wochen gehen die Preise für Benzin und Diesel an den heimischen Tankstellen zurück. Am Montag kostete Diesel im Mittel 1,879 Euro pro Liter und Benzin 1,678 Euro pro Liter. Diesel ist damit um gut 40 Cent günstiger als Ende März, bei Benzin beträgt der Rückgang gegenüber dem Höchstwert 20 bis 25 Cent. Neben der Spritbremse der Regierung wirkt sich vor allem der Rückgang der Rohölpreise aus.

Die Ölpreise sind - genährt durch die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Krieg und eine Öffnung der Straße von Hormuz - zuletzt deutlich zurückgegangen. Kostete ein Fass der Sorte Brent Ende März noch über 100 Dollar, sind es aktuell rund 95 Dollar.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Medianpreise für Diesel und Super in Euro pro Liter von Jänner bis April 2026. Im März steigen beide Preise deutlich, bevor sie im April wieder sinken. Am 20. April liegt der Medianpreis für Diesel bei 1,879 Euro und für Super bei 1,678 Euro. Quelle: E-Control.
 

Inkrafttreten der Spritpreisbremse fiel mit Rückgang der Ölpreise zusammen

Zusätzlich ist seit 2. April die Spritpreisbremse in Kraft. Durch eine Senkung der Mineralölsteuer (MÖSt) um 5 Cent und eine Begrenzung der Gewinnspannen der Ölbranche sollten die Treibstoffpreise um 10 Cent pro Liter gesenkt werden.

In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

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