Hanke kündigt an: Das ändert sich jetzt beim Klimaticket

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) hielt am Montag seine Grundsatzrede zur Zukunft der Mobilität. Für das Klimaticket plant er eine Kennenlern-Aktion.

Bei der Mobilitätskonferenz 2026 hielt der zuständige Minister Peter Hanke (SPÖ) eine Grundsatzrede zur Zukunft der Mobilität. „Mobilität ist eine Frage der Gerechtigkeit – nicht der ideologischen Konflikte“, so seine Kernaussage.

Der Mobilitätsminister kündigte auch zudem neue Maßnahmen an. So wird es als Reaktion auf die hohen Spritpreise eine befristete Kennenlern-Aktion für das Klimaticket geben. Wer ein Ticket kauft, das zwischen dem 1. Mai und 30. Juli gültig wird, kann es zwei Monate lang testen und anschließend kostenlos beenden. „Wir schaffen damit die Möglichkeit, das Angebot von Bus und Bahn auszuprobieren, ohne sich gleich langfristig zu binden“, so Hanke. Bisher konnte ein Klimaticket nur für ein ganzes Jahr erworben werden.

Die Kosten für die zweimonatige Nutzung liegen übrigens bei 233 Euro, mit dem ermäßigten Ticket kommt man auf 175 Euro. Pro Jahr kostet das Klimaticket aktuell 1.400 Euro, beziehungsweise 1.050 Euro ermäßigt.

Die Aktion ist zeitlich befristet. Außerhalb der Aktion gelten weiterhin die bisherigen Regeln: Eine ordentliche Kündigung des Klimatickets ist ab dem siebenten Monat möglich, wobei eine Kündigungsgebühr in Höhe eines Monatsentgelts anfällt (aktuell 116,67 Euro bzw. 87,5 Euro ermäßigt).

ÖBB senken Tarif bei Ladesäulen

Eine weitere Maßnahme betrifft die E-Mobilität. Die ÖBB senken den Tarif bei ihren Ladesäulen um 11 Cent pro Kilowattstunde auf rund 30 Cent. „Laden muss sich anfühlen wie zu Hause – einfach, verständlich und fair“, so Hanke. Auch die Ladeinfrastruktur an Park-&-Ride-Anlagen soll deutlich ausgebaut werden. Bis 2030 sollen 400 zusätzliche Ladepunkte entstehen.

„Niemand braucht sich dafür zu genieren, auf das Auto angewiesen zu sein.“

Allgemein hielt Hanke fest, nichts von ideologischen Debatten zu halten: „Auto gegen Rad. Stadt gegen Land. Zug gegen Flug – das ist der falsche Weg.“ Und: „Niemand braucht sich in Österreich dafür zu genieren, auf das Auto angewiesen zu sein.“

290.000 zahlende Klimaticket-Nutzer

Derzeit zählt das österreichweite Klimaticket 290.000 zahlende Kundinnen und Kunden. Zusätzlich gibt es regionale Klimatickets der einzelnen Bundesländer. In Summe besitzen rund 1,7 Millionen Menschen ein bundesweites oder regionales Klimaticket.