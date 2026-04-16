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© willhaben

Ein Schnäppchen?

Spritpreis-Chaos: Jetzt kann man ganze Tankstelle in Kärnten kaufen

16.04.26, 09:45
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Ein Tankstellen-Inserat aus Villach sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. Während viele über Spritpreise diskutieren, reagieren Nutzer im Netz mit Humor. 

Auf der Plattform willhaben.at wird aktuell eine komplette Tankstelle in Villach zum Verkauf angeboten. Der Preis liegt bei 536.000 Euro.

Was zunächst wie ein klassisches Investment wirkt, entwickelte sich schnell zum Gesprächsthema im Netz. Besonders auf Social Media wurde das Angebot vielfach geteilt und kommentiert.

Humorvolle Reaktionen online

Vor allem auf Reddit reagieren Nutzer mit Schmäh auf das Inserat. „Bei den Spritpreisen vielleicht lieber direkt eine eigene Tankstelle kaufen?“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Wird die Tankstelle mit gefüllten Tanks verkauft? Dann ist’s ja fast ein Schnäppchen.“

Thema trifft Nerv

Auch Zukunftsgedanken tauchen auf: „Bestimmt ein Business mit Zukunft…“. Die Kommentare zeigen, wie präsent das Thema steigende Spritpreise aktuell ist.

Abseits der Reaktionen handelt es sich um ein ernsthaftes Angebot. Die Tankstelle umfasst rund 1.470 m² Eigengrund sowie etwa 1.304 m² Pachtfläche. Zur Ausstattung zählen vier Waschanlagen mit vollautomatischer Waschstraße, acht Staubsaugerplätze, vier Zapfsäulen mit Zahlungsautomaten sowie vier Kraftstofftanks mit jeweils 20.000 Litern Fassungsvermögen.

Ergänzt wird die Anlage durch einen Verkaufsbereich mit rund 62 m², Büroflächen und mehrere Parkplätze. Für Betreiber bietet die Tankstelle damit eine Basis für den laufenden Betrieb.

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