ÖWA: oe24 ist private Online-Nummer-1 in Österreich

Neuer Rekord im 1. Quartal 2026: 3.787.281 Unique User und 52,2 % Reichweite pro Monat

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Nächster großer Digital-Erfolg für oe24: In der heute veröffentlichten Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für das 1. Quartal 2026 liegt das oe24-Netzwerk auf Platz 1 aller privaten Online-Dachangebote. Das oe24-Netzwerk kommt im ersten Quartal im Monatsschnitt auf sensationelle 52,2% Reichweite und ist damit Nummer 1 der privaten Online-Angebote. Das heißt: Schon mehr als jeder zweite Österreicher surft auf den oe24-Seiten. Im Monatsschnitt erreicht oe24 damit bereits 3.787.281 Unique User – das ist der beste Wert der Geschichte. Gegenüber dem 1. Quartal 2025 kann oe24 bei den Unique Usern damit um 19,3 Prozent zulegen. Innerhalb von nur einem Jahr konnte oe24 mehr als 600.000 Österreicher als neue User dazugewinnen!

Mit 3.787.281 Unique Usern führt oe24 das Ranking der privaten Online-Dachangebote in der ÖWA an. Auf Platz 2 liegt das krone.at-Gesamtangebot mit 3.756.404 Unique Usern (51,8% Reichweite), vor Kurier Online-Medien 3.708.664 Unique Usern (51,2% Reichweite), Heute.at-Dachangebot mit 3.683.831 Unique Usern (50,8% Reichweite), COPE-Dachangebot mit 3.446.077 Unique Usern (47,5% Reichweite) und derstandard.at-Network mit 3.299.425 Unique Usern (45,5% Reichweite).

oe24 CEO Niki Fellner: "Die heute veröffentlichten ÖWA-Zahlen sind ein Riesen-Erfolg in unserer Digital-Strategie. oe24 ist bei den Unique Usern die Nummer 1 aller privaten Medien-Dachangebote. Die ÖWA-Zahlen sind beeindruckend: Mehr als 3,7 Millionen Österreicher surfen im Monatsschnitt bereits auf den oe24-Seiten – so viele wie noch nie in unserer Geschichte. Und mit einer Reichweite von 52,2% erreicht oe24 im Monat bereits mehr als jeden zweiten Österreicher! Unser Ziel ist es, noch weiter zu wachsen und zum führenden digitalen Medienhaus in Österreich zu werden. Seit dieser Woche präsentiert sich oe24 mit einem neuen Design. oe24 ist jetzt noch schneller und aktueller und bietet unseren Usern ab sofort deutlich mehr Übersicht und Content."

Quelle: ÖWA Q1/2026, Dachangebote, durchschnittliche Monatswerte, Basis Internetnutzer