Hellweg-Pleite reißt Salzburger Firma mit

Die Passiva belaufen sich auf über 18 Millionen Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Landesgericht Salzburg ist am Dienstag der Konkurs über die Semer Beteiligungsgesellschaft mbH eröffnet worden. Das Unternehmen mit Sitz in der Stadt Salzburg ist eine reine Zwischenholding ohne Betrieb - es hält nur Beteiligungen. Wie die Gläubiger- und Kreditschutzverbände informierten, belaufen sich die Passiva auf 18,3 Millionen Euro. Verbindlichkeiten bestehen vor allem gegenüber Banken. Es sind sechs Gläubiger, aber keine Dienstnehmer betroffen.

Das Unternehmen ist über Beteiligungen und Geschäftsbeziehungen eng mit dem insolventen deutschen Hellweg-Konzern und den insolventen BayWa Bau & Gartenmärkten verbunden. Ob ein Sanierungsplan vorgelegt werden soll, ist dem Eröffnungsantrag nicht zu entnehmen.