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18 Millionen futsch!

Hellweg-Pleite reißt Salzburger Firma mit

Hellweg Baumarkt, An der Ostbahn, Friedrichshain, Berlin, Deutschland
© ullstein bild via Getty Images
Die Passiva belaufen sich auf über 18 Millionen Euro.
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Am Landesgericht Salzburg ist am Dienstag der Konkurs über die Semer Beteiligungsgesellschaft mbH eröffnet worden. Das Unternehmen mit Sitz in der Stadt Salzburg ist eine reine Zwischenholding ohne Betrieb - es hält nur Beteiligungen. Wie die Gläubiger- und Kreditschutzverbände informierten, belaufen sich die Passiva auf 18,3 Millionen Euro. Verbindlichkeiten bestehen vor allem gegenüber Banken. Es sind sechs Gläubiger, aber keine Dienstnehmer betroffen.

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Das Unternehmen ist über Beteiligungen und Geschäftsbeziehungen eng mit dem insolventen deutschen Hellweg-Konzern und den insolventen BayWa Bau & Gartenmärkten verbunden. Ob ein Sanierungsplan vorgelegt werden soll, ist dem Eröffnungsantrag nicht zu entnehmen.

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