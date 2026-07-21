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Airbus

13 Milliarden: Flug-Riese plant Mega-Gewinn

Eine weiße Flagge mit dem blauen Airbus-Logo weht vor dunkelblauem Himmel.
© APA/AFP/GIUSEPPE CACACE
Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig nach oben treiben.
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Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) soll bis 2029 auf 12 bis 13 Mrd. Euro wachsen, teilte der im deutschen Aktienleitindex DAX notierte Konzern Dienstagabend vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Das wäre eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den rund 7,5 Mrd. Euro, die Vorstandschef Guillaume Faury für 2026 im Auge hat.

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Zwei Flugzeuge nahe einem Airbus-Logo bei einer Luftfahrtausstellung unter blauem Himmel.
© APA/AFP/TOBY SHEPHEARD

Davon sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren: Der Verwaltungsrat plant ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. Euro, das über drei Jahre laufen soll.

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Airbus-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um rund ein Prozent zu.

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