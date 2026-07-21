Milliarden-Deal: Microsoft und Mistral AI stärken Europas KI

Europas KI wird durch eine neue Allianz gestärkt. Erst vor kurzem kaufte Mistral das österreichische Emmi AI. Jetzt wird der europäische Tech-Player noch wichtiger.

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Microsoft und das französische KI-Start-up Mistral AI ziehen jetzt an einem Strang. Mit einem milliardenschweren Deal wollen die beiden Tech-Giganten die europäische KI-Infrastruktur auf ein neues Level heben. Konkrete Zahlen nennen sie zwar nicht, aber es geht um einen Betrag im mehrstelligen Milliarden-Euro-Bereich.

Das steckt hinter dem Mega-Deal

Im Zentrum der erweiterten Partnerschaft steht der Ausbau der Rechenkapazitäten in Europa. Microsoft verpflichtet sich, einen Teil der von Mistral aufgebauten Hardware-Infrastruktur direkt zu nutzen. Damit will der US-Konzern nicht nur die steigende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten in Europa bedienen, sondern auch seine Versprechen zur europäischen Digitalisierung einlösen.

Europa als KI-Standort im Aufwind

Besonders für Unternehmen und Behörden ist der Deal ein Gamechanger. Bisher scheiterten viele europäische Institutionen beim Einsatz von US-KI-Lösungen an rechtlichen und regulatorischen Hürden. Mistrals europäische KI-Modelle werden nun in Microsofts Produktportfolio integriert – mit flexiblen Bereitstellungsoptionen:

Öffentliche Cloud

Lokal angebundene Infrastrukturen

Völlig autarke Systeme („fully disconnected“)

Für kritische Bereiche

Das kommt vor allem Betreibern kritischer Infrastrukturen, Banken, dem Gesundheitssektor und der Fertigungsindustrie entgegen – überall dort, wo Datenschutz und Sicherheit oberste Priorität haben.

Auch auf der Software-Ebene tut sich was: Die neuen Flaggschiff-Modelle Mistral Medium 3.5 (für kosteneffiziente Unternehmensanwendungen) und OCR 4 (für automatisierte Dokumentenverarbeitung) sind ab sofort in Microsofts Entwicklerplattform verfügbar. Mistral Medium 3.5 hält sogar Einzug in Microsofts Copilot Studio.