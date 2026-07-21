Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Neue Allianz

Milliarden-Deal: Microsoft und Mistral AI stärken Europas KI

Logos von Microsoft und Amazon nebeneinander auf schwarzem Hintergrund.
© APA/AFP/GABRIEL BOUYS/EMMANUEL D
Europas KI wird durch eine neue Allianz gestärkt. Erst vor kurzem kaufte Mistral das österreichische Emmi AI. Jetzt wird der europäische Tech-Player noch wichtiger.
OE24 auf Google bevorzugen

Microsoft und das französische KI-Start-up Mistral AI ziehen jetzt an einem Strang. Mit einem milliardenschweren Deal wollen die beiden Tech-Giganten die europäische KI-Infrastruktur auf ein neues Level heben. Konkrete Zahlen nennen sie zwar nicht, aber es geht um einen Betrag im mehrstelligen Milliarden-Euro-Bereich.

Das steckt hinter dem Mega-Deal

Im Zentrum der erweiterten Partnerschaft steht der Ausbau der Rechenkapazitäten in Europa. Microsoft verpflichtet sich, einen Teil der von Mistral aufgebauten Hardware-Infrastruktur direkt zu nutzen. Damit will der US-Konzern nicht nur die steigende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten in Europa bedienen, sondern auch seine Versprechen zur europäischen Digitalisierung einlösen.

Auch interessant

Nach 100 Jahren: Schokohersteller ist insolvent

Touristen Paar bei der Akropolis niedergestochen

Diese Müllberg-Entfernung kostet 74 Mio. Euro

Europa als KI-Standort im Aufwind

Besonders für Unternehmen und Behörden ist der Deal ein Gamechanger. Bisher scheiterten viele europäische Institutionen beim Einsatz von US-KI-Lösungen an rechtlichen und regulatorischen Hürden. Mistrals europäische KI-Modelle werden nun in Microsofts Produktportfolio integriert – mit flexiblen Bereitstellungsoptionen:

  • Öffentliche Cloud
  • Lokal angebundene Infrastrukturen
  • Völlig autarke Systeme („fully disconnected“)

Für kritische Bereiche

Das kommt vor allem Betreibern kritischer Infrastrukturen, Banken, dem Gesundheitssektor und der Fertigungsindustrie entgegen – überall dort, wo Datenschutz und Sicherheit oberste Priorität haben.

Auch auf der Software-Ebene tut sich was: Die neuen Flaggschiff-Modelle Mistral Medium 3.5 (für kosteneffiziente Unternehmensanwendungen) und OCR 4 (für automatisierte Dokumentenverarbeitung) sind ab sofort in Microsofts Entwicklerplattform verfügbar. Mistral Medium 3.5 hält sogar Einzug in Microsofts Copilot Studio.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

US-Börsen etwas leichter

Schock-Bericht: Schüsse auf Fußball-Fans in ÖFB-Spielort

Hellweg-Pleite reißt Salzburger Firma mit

"Man will uns fertig machen"

So schön war Mandzukic-Fallrückzieher

Bier-Alarm: 1,4 Milliarden Liter weniger

Nach 100 Jahren: Schokohersteller ist insolvent

Civilization VI: Leader Pass – Great Commanders-Paket ab sofort verfügbar

Milliarden-Deal: Microsoft und Mistral AI stärken Europas KI

Streit der Abnehmspritzen-Hersteller eskaliert