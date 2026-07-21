Post: Mega-Deal am Balkan

Die Österreichische Post treibt ihr Geschäft im internationalen Paketgeschäft voran. D

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er teilstaatliche Konzern übernimmt den serbischen Paketdienstleister D Express samt eigenem Logistikzentrum in Belgrad, 27 Zustellbasen und rund 1.300 Beschäftigten, teilte die Post am Dienstag mit. D Express soll mit der serbischen Post-Tochter City Express zu einem Unternehmen fusioniert werden. Dadurch soll einer der führenden privaten Paketdienstleister Serbiens entstehen.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Abschluss der Transaktion erfolge vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen, heißt es laut Aussendung.

D Express transportierte im Jahr 2025 rund 14 Millionen Pakete. Der Umsatz belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf rund 36 Mio. Euro. Das Unternehmen betreibt in Serbien mehr als 300 Paketstationen.