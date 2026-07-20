Produktneuheit
Neuer Tesla hat weder Motor noch Akku
Der Verkaufsstart des 225 US-Dollar (umgerechnet 196,83 Euro) teuren Modells beschränkte sich vorerst exklusiv auf den US-Store, wo die erste Charge nach wenigen Stunden ausverkauft war. Eine Vorbestellung für die nächste Welle soll ab dem 31. Juli direkt über Teslas offiziellen Online-Shop möglich sein. Für den Bestellprozess wird ein verifiziertes Tesla-Kundenkonto benötigt – am besten gekoppelt mit einem bereits registrierten Fahrzeug.
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Futuristisches Design für Kleinkinder
Optisch bleibt das "Tesla Balance Bike for Kids" der Markenlinie treu: Breite, silberfarbene Rahmenseiten verkapseln das Hinterrad fast vollständig, kombiniert mit tiefem Schwarz an Gabel, Lenker, Sattel und Rädern. Der Rahmen besteht aus leichtem Magnesium, die Reifen sind luftgefüllt. Statt einer stufenlosen Sattelstütze gibt es fünf fest definierte Sitzpositionen.
Durch den tiefgezogenen Rahmen fehlt die Bodenfreiheit für das Gelände, weshalb das Laufrad für ebene Asphaltstrecken oder Gehwege gedacht ist. Maßgeschneidert ist es für Kleinkinder im Alter von zwei bis fünf Jahren mit einer Schrittlänge ab 35 Zentimetern und maximal 35 Kilogramm Körpergewicht.
Kein Motorrad von Elon Musk
Wer auf ein Motorrad der Marke hoffte, wird enttäuscht. Nach einem viralen KI-Clip auf X erteilte Elon Musk Spekulationen eine Absage: Straßen-Motorräder seien schlicht zu gefährlich und nach einem Beinahe-Trauma in seiner Jugend vom Tisch.
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