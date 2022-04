Johnny Depp: Brisante Aussagen im Kreuzverhör

Am Donnerstag musste Hollywood-Star Johnny Depp erneut in den Zeugenstand und stellte sich dem Kreuzverhör durch die Anwälte seiner Ex-Frau Amber Heard.

Die Schlammschlacht vor Gericht geht weiter und offenbart immer mehr intime und auch schockierende Details der zerbrochenen Beziehung zwischen Depp und Heard. Ihr Anwalt Benjamin Rottenborn fragte nach Depps Freundschaft mit dem britischen Schauspieler Paul Bettany. Auf die Frage ob, er mit Bettany Drogen genommen habe, antwortete Depp: "Das ist eine merkwürdige Frage", gab dann aber zu, gemeinsam Alkohol, Kokain und Pillen konsumiert zu haben.

Depp mit Schock-Nachrichten konfrontiert

Dann wurde es für Depp noch unangenehmer – denn auch seine schockierenden Nachrichten über Amber kamen zur Sprache, die er 2013 an Bettany gesendet hatte. Unter anderem hatte er "Lass uns Amber verbrennen" sowie "Lass uns sie ertränken bevor wir sie verbrennen" an Bettany verschickt.

Rottenborn entschuldigte sich beim Gericht für die rohe Ausdrucksweise, bevor er das nächste Horror-Zitat verlas: "Ich werde danach ihre verbrannte Leiche fi**en, um sicherzugehen dass sie tot ist."

Rottenborn fragte: "Habe ich das richtig gelesen?"

Depp: "Das haben Sie sicherlich."

Rottenborn: "Sie haben das über die Frau geschrieben, die später ihre Gattin werden würde."

Depp bejahte.

Zur Erinnerung: Im Jänner 2014 sollten sich die beiden verloben und im Februar 2015 heiraten. Im Mai 2016 reichte Heard die Scheidung ein.

Am siebenten Prozesstag wurden noch weitere Streitigkeiten aus der Beziehung beleuchtet und auch Audio-Mitschnitte abgespielt. Was dabei deutlich wurde: Die Beziehung der beiden war geprägt von gegenseitigem Missbrauch, Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten.

Zersplitterte Vodka-Flasche trennte Fingerkuppe ab

Manchmal wurde aus auch blutig, so wie im März 2015 in Australien. Im Zuge eines explosiven Streits soll Heard eine Vodka-Flasche nach Depp geworfen haben. Als diese zerbrach, sei seine Fingerkuppe abgetrennt worden. Danach soll er in einem Nervenzusammenbruch mit seinem eigenen Blut Dinge an die Wand geschrieben haben. "Nichts machte Sinn. Ich wusste in meinem Kopf und in meinem Herzen dass das kein Leben war. Das war kein Leben. Niemand sollte soetwas durchmachen", sagte Depp. Dazu wurden Beweisfotos vorgelegt, die ihn im Krankenhaus zeigen.

Klar ist: Diese Schlammschlacht ist noch lange nicht zu Ende ...