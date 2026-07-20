Aufreger
Daten von Lidl-Kunden geklaut
Nach offiziellen Angaben des Unternehmens waren nicht die internen Systeme des Discounters das Ziel des Angriffs. Stattdessen wurde ein externer IT-Dienstleister Opfer einer Cyber-Attacke. Unbekannte Täter verschafften sich dabei Zugriff auf eine separat gespeicherte Datei und entwendeten einen Teil der Informationen, berichtet die deutsche Bild. Das eigentliche System des Onlineshops blieb unberührt. Kunden aus Österreich sollen nicht betroffen sein.
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Diese Daten wurden gestohlen
Die Angreifer erbeuteten sensible Informationen wie Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten sowie Kundennummern. Wichtige Passwörter, Rechnungs- und Lieferadressen oder Bank- und Zahlungsdaten sind hingegen nicht in falsche Hände geraten. Trotzdem ist die Gefahr für Betroffene groß, da Kriminelle diese Details für Phishing-Mails, gefälschte SMS oder Betrugsanrufe nutzen können. Verbraucher sollten bei verdächtigen Nachrichten im Namen des Discounters extrem vorsichtig sein, keine Links anklicken und im Zweifel alles über die offizielle Website prüfen.
So reagiert das Unternehmen
Das Unternehmen hat bereits die zuständige Datenschutzbehörde über die Datenschutzverletzung informiert. Der betroffene IT-Dienstleister erstattete zudem Strafanzeige und leitete umfassende Maßnahmen zur Absicherung ein. Eine Sprecherin erklärte gegenüber der Bild: "Das System des Onlineshops selbst war nicht betroffen. Passwörter, Rechnungs- und Lieferanschriften, Bankdaten oder sonstige Zahlungsinformationen unserer Kunden sind ausdrücklich nicht betroffen. Kundenkonten wurden nicht kompromittiert".
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