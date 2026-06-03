Zeitungs-Beben: Russmedia übernimmt die Tiroler Tageszeitung

Der Medienstandort in Westösterreich erfährt eine signifikante Weichenstellung

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Die Eigentümer der Tiroler Moser Holding, zu der unter anderem die "Tiroler Tageszeitung" gehört, entschieden sich nämlich, ihre Anteile an der Holding in eine gemeinsame Mediengruppe mit der Vorarlberger Russmedia einzubringen. Russmedia wird 77 Prozent an der Gruppe übernehmen, die BTV Vier Länder Bank AG beteiligt sich als "strategische Partnerin" mit 23 Prozent.

Dies teilten die künftigen Partner am Mittwoch in einer Aussendung mit und sprachen von einer Bündelung der Kräfte und einer "starken Allianz für den Medienstandort im Westen Österreichs". Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Die regionalen Marken beider Häuser - mit ihren Redaktionen, ihrer regionalen Identität und ihrer publizistischen Unabhängigkeit - würden erhalten bleiben, wurde betont.