Paukenschlag: ÖSV-Star muss Karriere sofort beenden
Paukenschlag: ÖSV-Star muss Karriere sofort beenden

07.08.25, 10:11
Ulrich Wohlgenannt zieht den Schlussstrich unter seine Karriere. Der 31-jährige Skispringer aus Vorarlberg beendet seinen Weg im Spitzensport – nicht ganz freiwillig. 

Nachdem er bereits im Frühjahr seinen Platz im ÖSV-Kader verloren hatte, folgte nun der nächste Rückschlag: Wohlgenannt wurde aus dem Polizeispitzensportkader gestrichen.

Ein Schritt mit weitreichenden Folgen – denn für den ehemaligen Weltcupstarter bedeutet das faktisch das Ende seiner Profikarriere. Noch im Mai hatte Wohlgenannt betont, auch ohne Verband und Förderstruktur weitermachen zu wollen. Daraus wird nun nichts.

Leistungen blieben aus

Die Entscheidung der Polizei fiel laut offiziellen Angaben aufgrund fehlender sportlicher Leistungen. Neben Wohlgenannt verloren auch Thomas Lackner (Tirol) und David Haagen (Steiermark) ihren Kaderstatus.

Seinen größten Erfolg feierte der Bregenzer im Team-Weltcup 2022 in Lahti, wo er gemeinsam mit dem ÖSV-Quartett zum Sieg sprang. Doch an eine konstante Weltspitze reichte es in der Einzelkarriere nicht heran.

