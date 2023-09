× Rolling Stones bringen neues Album in 30 weiteren Versionen

Homerun für die Stones. In einem neuen Deal mit der MLB liefert man das Comeback-Album „Hackney Diamonds“ in gleich 30 verschiedenen Varianten.

Ein witziges Inserat für eine Glaserei, weltweite Projektionen des neuen Logos. Auch am Wiener Rathausplatz. Und eine global übertragene Pressekonferenz an der Seite von Jimmy Fallon. Mit den Promotion-Aktionen zum neuen, für 20. Oktober erwarteten Comeback-Album „Hackney Diamonds“ setzen die Rolling Stones neue Marketing Standards. Jetzt übertrifft man sich selbst: In Zusammenarbeit mit der MLB (Major League Baseball) wird „Hackney Diamonds“ in gleich 30 (!) verschiedenen Cover-Variationen aufgelegt. Eine für jeden Verein. Von den Boston Red Socks bis zu den New York Yankees.

© Instagram ×

38 Dollar kosteten die in Anlehnung an einen Baseball im weißen Vinyl aufgelegte Scheiben. Pro Verein wohlgemerkt. Sammler, die alles wollen, müssen somit teif in die Tasche greifen: 1.140 Dollar kostet das komplette Set.

© Instagram ×

© Twitter

Die MLB-Auflage ist aber nur der Gipfel der Vermarktung. Davor wurde „Hackney Diamonds“ ja schon in 9 (!) verschiedenen Vinyl-Editionen und auch gleich 5 unterschiedlichen CD-Auflagen angeboten. Und da wird wohl noch einiges kommen: am 29. Oktober liefern die Stones ja den Trikot-Sponsor für den FC Barcelona im El Clásico gegen Real Madrid. Da könnte auch noch eine Spezial-Vinyl-Auflage folgen. Vielleicht gibt's ja „Hackney Diamonds“ bald auch als Rapid oder Austria Version.