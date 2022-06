× Måneskin versexen Nova Rock

Blanker Busen für 225.000 Fans. Nach Regen-Chaos rockt Rekord-Festival heiß wie nie.

Burgenland. Schon beim Nova Rock Encore in Wiener Neustadt lieferte Victoria De Angelis (22), die heiße Bassistin der ESC-Sieger Måneskin, einen scharfen Auftritt – Nippelblitzer durch ein Netzt-Shirt inklusive. Heute gab’s für 225.000 Fans am Nova Rock in Nickelsdorf noch prickelndere Einblicke. Victoria trat zu Hits wie im Zitti E Bueni im weitmaschigen Top auf, der Busen nur notdürftig mit einem kleinen Sticker abgeklebt. Bei einem Solo just zum Song Mammamia dann das "Malheur": das Netz-Teil verrutschte. Minutenlang lag De Angelis rechte Brust blank, die Fans in heller Aufruhr. Erst spät stellte ein Roadie die Kleiderordnung wieder her.

© TZOe Zeidler ×

Die heiße Sex-Show von Måneskin als Highlight eines Festivals der Extreme. Noch am Donnerstag versank Nickelsdorf im Gatsch. "Acht von Zehn Festivals hätten in so einer Situation abgesagt, aber ich wollte das unbedingt durchziehen. In erster Linie für die vielen Besucher!", so Veranstalter Ewald Tatar, der für und mit 225.000 Fans (Rekord!) Wind und Wetter trotzte. Anreise-Chaos (bis zu 5 Stunden Stau), überlaute Party-Bühne bis 4 Uhr früh und zu wenig WCs inklusive. Erst drei Stunden später als geplant wurde gestartet, acht Bands ersatzlos gestrichen.

Highlights am Starttag

Die Highlights am Starttag waren Turbobier – Mega-Show mit Feuerwerk, Konfetti-Regen und Mitsing-Garantie (Verliebt in einen Kiwara) – und Muse. Da feierte Sänger Matthew Bellamy am Nova Rock mit der bahnbrechenden Bombast-Show Power To the People auch gleich seinen 44. Geburtstag. Spiegel-Masken, brennende Symbole und wegweisender Film-Technik inklusive. Nur Marco Pogo war weniger begeistert. Muse-Drummer Dominic Howard spielte sich nämlich just in der Garderobe neben ihm ein. "Des war eine Frechheit!"

Heute gab es strahlenden Sonnenschein und schon vor den Headlinern Placebo und Deichkind den ganz großen Kreisch-Alarm: Neben Måneskin setzten auch The Last Internationale Akzente.

Morgen gibt’s das große Austropop-Feuerwerk mit Dame, Alle Achtung und der neuen Hit-Show von Seiler und Speer. Am Sonntag setzen u.a. Billy Talent, Five Finger Death Punch und Minisex das Grande Finale. Das nächste Nova Rock Festival steigt vom 7. bis 11. Juni 2023. Dafür wird u.a. mit Mötley Crüe und Def Leppard verhandelt.