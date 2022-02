The Smile: Neue Radiohead kommen nach Wien

Radiohead sind Kult, jetzt kommt die Spin-Off Band The Smile. Und das auch nach Österreich! Live-Premiere am 17. Mai im Gasometer.

Über 40 Millionen verkaufte CDs, ein Dutzend Hits ("Creep") und seit 2019 in der Rock and Roll Hall of Fame - Radiohead sind seit 1985 Kult – jetzt starten die Masterminds Thom Yorke und Jonny Greenwood gemeinsam mit Jazz-Drummer Tom Skinner von Sons Of Kemet die neue Band The Smile und kommen damit auch live nach Österreich. Am 17. Mai präsentiert man im Gasometer die neuen Trendsounds rund um die Hitsingles „You Will Never Work In Television Again“ oder „The Smoke“. Der Vorverkauf für den Konzert-Hit startet am 4. Februar.

Erst letztes Wochenende präsentierten sich die drei Ausnahmemusiker: wie man es von ihnen gewohnt ist, das erste Mal live mit einem Geniestrich: mit drei binnen Minuten ausverkauften Shows im Londoner Magazine, die sich über insgesamt 16 Stunden und drei Zeitzonen erstreckten. Die drei Shows wurden in Echtzeit per Livestream an ein weltweites Publikum übertragen. Und die Kritiker sind sich sicher: Dieses Projekt zählt zum spannendsten, was die Musikwelt in den letzten Jahren zu bieten hat.