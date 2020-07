Glasklare Badeseen, saftige Almwiesen und Kultur locken Urlauber in die Region Fuschlsee.

Die Region Fuschlsee liegt im Salzkammergut nahe der Landeshauptstadt Salzburg. Die Urlaubsregion erstreckt sich von östlich des Salzburger Beckens bis nahe des Wolfgangsees. Sechs Orte zählen zur Region Fuschlsee darunter das Langlaufdorf Faistenau, Fuschl am See mit dem glasklaren Fuschlsee und der Red Bull Zentrale, Ebenau mit dem Mühlwanderweg, Hintersee mit wunderschönen Skitouren, Thalgau mit der Ruine Wartenfels und Hof bei Salzburg.

Der Fuschlsee ist das Urlaubsziel für den Badeurlaub im Sommer. Zu den beliebten Freizeitaktivitäten am See zählen Schwimmen, Bootfahren und Stand Up Paddeling. Außerdem hat das Fuschlseebad eine Rutsche, eine große Liegewiese sowie eigenes Animationsprogramm zu bieten. Im Winter sorgen die Skigebiete, wie das Skigebiet Gaissau, und Langlaufloipen für das perfekte Wintersporterlebnis.

Aktivurlauber kommen außerdem beim Wandern und Radfahren in der Fuschlseeregion auf ihre Kosten. Auch das Schloss Fuschl ist einen Ausflug wert, den hier kann man auf der Seeterrasse köstlich speisen.