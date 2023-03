Bunte Farben sorgen für gute Stimmung: Kalte Temperaturen und graues Wetter schlagen vielen Menschen aufs Gemüt. Eine Reise kann kleine Wunder bewirken!

Laut einer Umfrage der Urlaubspiraten spüren 92 Prozent der Befragten nach ihrem Urlaub eine Verbesserung des psychischen Wohlbefindens. Gemeinsam mit dem Online-Reiseportal zeigen wir Ihnen fünf Reiseziele, die garantiert für gute Laune sorgen. Denn die folgenden Orte bedeuten nicht nur Urlaub, sondern vor allem bunte Farben, soweit das Auge reicht.

Chefchaouen, Marokko

Die Stadt Chefchaouen in Marokko ist komplett in blaue Farbe gehüllt. Jedes Haus, jede Straße und viele Details der Stadt erstrahlen in den unterschiedlichsten Tönen und verzaubern jedes Jahr viele Reisende. Warum die Stadt im Rif-Gebirge diese auffällige Farbe hat, ist nicht bestätigt.

Doch ranken sich einige Legenden um die Farbpracht der Stadt: Laut einer Theorie wurde sie ehemals von den Bewohnern blau angestrichen, um den Himmel und das Paradies zu symbolisieren. Eine andere besagt, dass die Farbe Blau Mücken vertreibt, was ein Vorteil für die Bewohner:innen ist.

Menton, Frankreich

Auch die Stadt Menton an der Côte d'Azur sorgt für einen farbenfrohen Urlaub. Abgesehen von der berühmten Zitrone von Menton, die alljährlich mit einem Fest der Farben und Düfte gefeiert wird, ist die kleine Stadt in Frankreich an ihrer unverwechselbaren Farbpracht zu erkennen.

Zahlreiche Häuser auf den Hügeln des 30.000 Einwohner-Ortes erstrahlen in Gold, Orange oder Kirschrot und beeindrucken Reisende mit ihrem Anblick.

Burano, Italien

Wer nach Venedig reist, sollte sich die Insel Burano nicht entgehen lassen. Die 600 Meter lange und 450 Meter breite Insel nordwestlich von Venedig ist bekannt für die bunt bemalten Häuser, die sich über die gesamte Insel erstrecken. Jedes Haus hat eine andere Farbe, wodurch sich ein einzigartiger Farbmix durch die Straßen zieht.

Eine Legende besagt, dass Fischer dort vor vielen Jahren anfingen, ihre Häuser in verschiedenen Farben anzustreichen, um sie beim Fischen im Nebel besser erkennen zu können.

Bo Kaap/Kapstadt, Südafrika

Bo Kaap ist eines der ältesten bewohnten Viertel Kapstadts und auch eines der meistfotografierten. Denn das muslimisch geprägte Viertel leuchtet in bunten Farben: Von Blau und Gelb bis hin zu Pink und Grün ist hier alles vertreten. So entsteht an jeder Straßenecke ein bunter Farbmix.

Einer Legende nach entstand dieser durch die Befreiung der ehemaligen Sklaven, die als Zeichen ihrer Freiheit auch ihren Häusern einen bunten Anstrich verliehen.

La Boca/Buenos Aires, Argentinien

Der Stadtteil La Boca im Osten der argentinischen Hauptstadt besticht nicht nur mit seinem prachtvollen Stadtzentrum und Palästen, sondern ist vor allem berühmt für seine bunten Häuser und charmanten Straßen. Wellblechhäuser in kräftigen Farben und ungewöhnliche Formen prägen das Stadtbild.

Viele Künstler haben hier ein Zuhause oder ihre Arbeitsstätte gefunden. So lassen sich in La Boca einzigartige Kunstwerke inmitten der bunten Fassaden bestaunen.