Die steigenden Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit stellen derzeit viele vor Herausforderungen. Es kann also lukrativ sein, zu vermieten. Mit einem neuen Mentoring-Programm will Airbnb es für Millionen von Menschen künftig noch leichter machen, selbst Gastgeber*in zu werden.

So wird man Gastgeber*in auf Airbnb

Bei der so genannten „Airbnb-Starthilfe“ bekommen neue Gastgeber*innen ab sofort kostenlose, individuelle Beratung durch einen Superhost – von der ersten Frage bis zur ersten Buchung. Austauschen können sich beide Seiten über Audio, Video oder Nachrichten. Zum Start sind es mehr als 1.500 Superhosts in über 80 Ländern, die dabei unterstützen, neuen Gastgeber*innen den Einstieg zu erleichtern. Außerdem können neue Gastgeber*innen auf Airbnb ab sofort auswählen, für die erste Buchung einen erfahrenen Gast zu begrüßen, der gute Bewertungen auf der Plattform vorzuweisen hat. Und auch ein speziell geschultes Team von Community-Support-Mitarbeiter*innen steht neuen Unterkunftsgeber*innen zur Verfügung. Dieser Airbnb-Support ist per Telefon, Nachricht oder E-Mail in über 42 Sprachen verfügbar.

Mit Airbnb Geld dazuverdienen

„Airbnb wurde während einer Rezession geboren“, erzählt Brian Chesky, CEO und Mitbegründer von Airbnb. „Joe und ich konnten unsere Miete nicht mehr bezahlen, also bliesen wir drei Luftmatratzen auf und schufen so ein ‚AirBed & Breakfast‘. Und schon bald schlossen sich Menschen auf der ganzen Welt unserer Idee an. Genau wie während der großen Rezession im Jahr 2008 sind die Menschen derzeit besonders daran interessiert, Gäste in ihrem Zuhause zu beherbergen und sich auf diese Weise etwas dazuzuverdienen.“

Brian Chesky´s Zuhause in San Francisco ist übrigens auch auf Airbnb gelistet. Er vergibt sein Gästezimmer um 0 Euro – doch es ist bereits für lange Zeit ausgebucht.

© Airbnb ×

So werden Gastgeber*innen auf Airbnb geschützt

Der Rundum-Versicherungsschutz AirCover für alle Gastgeber*innen wird nochmal erweitert. Ab dem Frühjahr 2023 werden wird die Verifizierung der Identität von Gästen weltweit angeboten. Mit einer eigenen Technologie können zudem künftig alle Buchungen überprüft werden, um das Risiko von Störungen durch Partys zu verringern. Der Schutz bei Sachschäden wird von 1 Million US-Dollar auf 3 Millionen US-Dollar angehoben, er gilt sowohl für Unterkünfte als auch für darin enthaltenes Eigentum. Geschützt sind ab sofort beispielsweise sogar Autos, die auf dem Grundstück von Gastgeber*innen parken. Und der Vorgang, um etwaige Forderungen geltend zu machen, wird auf wenige einfache Schritten erleichtert.

Die neuen Such-Kategorien auf Airbnb

Auch für Gäste, die auf Airbnb eine Unterkunft suchen, gibt es Neuerungen. Folgende sechs neuen Kategorien erleichtern die Suche: